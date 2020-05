CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. “The 100” volvió para su séptima y última temporada. Después de la muerte de Abby, la desvinculación de Madi del comandante Sheidheda, el exterminio de la mayoría de los Primes, la aparición del bebé nonato de Diyoza, la anomalía, la desaparición de Octavia y otros misterios, esto fue lo que sucedió el en primer episodio de la entrega final del drama de The CW.

‘From the Ashes’ (7x01), primer episodio de la temporada final de “The 100”, comienza con Bellamy gritando por su hermana hasta quedar inconsciente y ser llevado por un ser invisible; y cuando Echo sale a buscarlo es arrastrado por una fuerza extraña. En tanto, Gabriel intenta leer los símbolos en el rostro de Hope, quien tan pronto despierta sale corriendo.

Mientras escapa, no se sabe bien de qué, Hope siente un dolor en el brazo y encuentra enterrada una nota que dice “confía en Bellamy”, solo entonces se une a Echo y Gabriel para rescatar a su compañero. Los tres colocan una trampa para sus enemigos invisibles, y tras una serie de alucinaciones entran en la Anomalía.

The 100 | Sneak Peek de la temporada 7

“PAZ” EN SANCTUM

En Sanctum las cosas tampoco marchan del todo bien, existe una aparente paz muy débil. Por un lado, está Russell que está en cautiverio y después de perder a toda su familia solo quiere morir; por otro, los fieles a Russell que exigen su libertad para adorarlo; y por otro, los hijos de Gabriel que quieren a Russell muerto.

También están los prisioneros de Eligius IV, quienes solo quieren hacer alboroto; Wonkru, que aún piensa que están protegiendo a Heda; Jordan, que no encaja en ningún lado; y por último, Clarke y sus amigos que intentan mantener el control a cualquier costo.

Para ello recurren a la mentira, no solo con Madi fingiendo que aún tiene la llama sino con Emori y Murphy haciéndose pasar por los hermanos Kaylee y Daniel Primes. Aunque estos últimos no están de acuerdo cuando se produce un enfrentamiento durante el traslado de Russell “Kaylee” interviene y tranquiliza a la gente de Sanctum.

Jordan no se siente del todo cómodo en ninguna facción, pero de momento esta de lado de los que piden la liberación de Russell (Foto: The 100)

EL REGRESO DEL COMANDANTE

Clarke ha mantenido la calma cada vez que se entrevista con Russell, pero cuando este le entrega la ropa de su madre junto al anillo de bodas de sus padres ella no puede más y derriba una lámpara de queroseno. Mientras un fuego avanza le apunta con un arma, pero el lugar de dispararle solo lo noquea.

Más tarde, Russell despierta, aunque con una conciencia diferente: Sheidheda aparece en su mente, le corta la garganta al Prime original y le dice: "Ahora, soy tú". El comandante oscuro ha vuelto en el cuerpo de Russell.

En tanto, Clarke sale al balcón del palacio y le grita a su gente: “Sanctum es gratis. No hay reyes, reinas o Primes aquí. No tenemos necesidad de un palacio. Somos los últimos de la raza humana, y todos hemos cometido errores. Mañana, Russell Prime muere por el suyo”.

Así termina el primer episodio de la última temporada de “The 100”, con Bellamy desaparecido, el regreso del comandante y Clarke volviendo a ser la de antes, pero sin saber que tiene un nuevo enemigo.