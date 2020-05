“The 100” se ha convertido en una de las series más populares de ciencia ficción de los últimos años. Producida por The CW y baasada en las novelas de la escritora estadounidense Kass Morgan, la cadena informó que la serie llegará a su fin en la séptima temporada, misma que está programada su estreno para el 2020.

La séptima temporada de “The 100” contará con 16 episodios, lo que permitirá al show de supervivencia interplanetaria alcanzar los 100 episodios en total. “Hemos estado pidiendo que esta fuera la última temporada durante un tiempo, porque creemos que es tiempo de dejarlo cuando es bueno. Queremos dejar a los fans queriendo más. No queremos abusar de su confianza. Todos los clichés”, explicó Rothenberg a TVLine.

Sin embargo, no toda su audiencia está contenta. No solamente porque por ahora la serie culminará con su temporada 7, sino porque en Netflix, principal canal de streaming por donde su audiencia vio el programa, no ha dado una fecha exacta de cuándo llegarán los nuevos episodios de “The 100” a la plataforma, pero es claro que se alojarán sus capítulos en algún momento.

¿Cuándo se estrenará en Netflix la temporada 7 de la serie de The CW? Los supervivientes que dejaron la Tierra ahora se enfrentan a un peligro mayor en terreno desconocido y aquí te compartiremos todo lo que se sabe de su próxima parada en Netflix. Cuidado, más adelante podrían haber spoilers de la temporada 6.

¿CUÁNDO LLEGARÁ A NETFLIX LA TEMPORADA 7 DE “THE 100”?

Cuando una serie comienza una temporada y no es propiedad de Netflix directamente, usualmente los contratos de contenido especifican que primero transmitirá a través del canal de televisión en cuestión antes de que la compañía de streaming pueda obtener sus capítulos y liberarlos en su plataforma de pago.

Considerando que estamos hablando de The CW, una ya gran aliada de Netflix que tiene muchas de sus series dentro de su catálogo como “The Flash”, es lógico pensar que la compañía no tendrá acceso a la nueva temporada 7 de “The 100” hasta que terminen de emitirse sus capítulos en la cadena para todo Estados Unidos.

En los últimos dos años, ambas compañías han tenido un ritmo similar de producción y distribución de contenido, estrenando una nueva temporada de “The 100” en abril y continuar su transmisión hasta agosto aproximadamente. Luego de su emisión en TV, Netflix liberaría todos los episodios completos en su plataforma una semana después.

Siguiendo con este cronograma y considerando que la temporada 7 tiene tres episodios más que una temporada normal de la serie, es lógico pensar que Netflix estrenará los nuevos episodios entre agosto y octubre del 2020. Al menos esto es lo que se sabe de la región de USA.

Netflix tiene servidores en muchos países del mundo y no todos comparten el mismo catálogo. Al menos en Canadá, Australia y otras 30 regiones más incluida latinoamérica, “The 100″ es distribuida por Netflix como un producto exclusivo de su plataforma, principalmente porque la cadena de televisión no puede ofrecer su contenido en estos territorios.

Aquí el panorama cambia, ya que no tendrán que esperar hasta que se emita toda la temporada sino solo una semana por cada episodio nuevo para que se pueda ver en la plataforma. Sin embargo, se tiene que tomar en cuenta que tanto “Dynasty” como “Black Lightning” cambiaron su estreno semanal por un lanzamiento de todos los episodios en sus recientes temporadas.

Por su parte “Riverdale" sí se ha quedado con el estreno semanal de sus capítulos, así que no es seguro qué camino tendrá Netflix con “The 100”. Por ahora, solo queda esperar al anuncio oficial de la plataforma para ver cuál será el camino que seguirá con esta serie de televisión.

“THE 100″, PERSONAJES DE LA TEMPORADA 7

Eliza Taylor - Clarke Griffin

Marie Avgeropoulos - Octavia Blake

Bob Morley - Bellamy Blake

Lindsey Morgan - Raven Reyes

Shannon Kook - Jordan Green

Alaina Huffman - Nikki

Shelby Flannery - Hope

Adina Porter - Indra

Jarod Joseph - Nathan Miller

Luisa d’Oliveira - Emori

Sachin Sahel - Eric Jackson

Tati Gabrielle - Gaia

Jessica Harmon - Niylah

Lola Flanery - Madi Griffin

JR Bourne - Russell Lightbourne VII

Chuku Modu - Gabriel Santiago

Ivana Milicevic - Charmaine Diyoza

