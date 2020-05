“Valeria”, la serie española de Netflix basada en la saga homónima de Elísabet Benavent, se ha convertido en una de las series más vistas de la plataforma de streaming. Los ocho capítulos de la primera temporada, disponibles desde el 8 de mayo de 2020, siguen a una escritora en crisis, tanto por sus novelas como por su matrimonio. La trama ha enganchado al público en un viaje de emociones y aprendizajes personales.

La ficción creada por María López Castaño y producida por Plano a Plano, narra la historia de Valeria, una mujer que se encuentra en crisis por no poder escribir su nueva novela mientras la quiebra le pisa los talones y su matrimonio también está problemas. Sus amigas: Carmen, Lola y Nerea son sus principales apoyos emocionales y durante el desarrollo de la serie, conoceremos sus historias de amor y los dilemas que las aquejan.

El personaje de Valeria se encuentra a cargo de la actriz Diana Gómez, a quien hemos visto de forma recurrente en ‘La Casa de Papel’. Carmen es interpretada por Paula Malia (El Vecino), Lola por Silma Lopez (Cosas de la Vida) y Nerea por Teresa Riott, un talento emergente que ha participado esporádicamente en series españolas como Centro Médico. El principal interés amoroso de Valeria es encarnado por Maxi Iglesias, conocido por Velvet y Velvet Collection.

LOS ESCENARIOS DE MADRID VISTOS EN LA SERIE DE NETFLIX

“Valeria” se ha mantenido en el número 1 en el ranking de series más vistas en España y otros países. El gancho funcionó: una escritora en crisis, un matrimonio en la misma situación y la aparición de un chico que promete tirarlo todo por los aires. La historia de Valeria (Diana Gómez) se entremezcla con la de sus tres amigas. Pero la serie tiene un quinto protagonista: Madrid.

La trama se envuelve dentro de Madrid, donde se muestra a las cuatro amigas bebiendo en un bar, en las plazas del centro, el ambiente nocturno y esa luz que embellece las calles de la ciudad a principios de primavera y verano. Si eres fan de esta serie, te mostramos los pasos de las protagonistas por los escenarios de Madrid que más les gustan.

“Frida” es uno de los restaurantes preferidos de las chicas. Se trata de un local luminoso perfecto para tomar algo o disfrutar de su deliciosa carta. En la serie se encuentra muy cerca de la casa de la Valeria y por eso aparece en varias imágenes tomando algo en compañía de su ordenador o de sus amigas.

¿Recuerdas la fiesta a la que acude Valeria? Sí, en la que se encuentra con Víctor, pues el local se llama ‘Lucky Dragon’ y es lo más en Malasaña.

Todavía no sabemos cómo será la vuelta al ocio nocturno debido a la cuarentena por el coronavirus, pero cuando regresemos, te recomendamos tomarte algo aquí mientras recorres sus rincones inspirados en Chinatown.

Terminar la noche recorriendo la Gran Vía siempre es un buen cierre y más si te acompaña un ‘crush’ como Maxi Iglesias.

Netflix estrenó el 8 de mayo ‘Valeria’, una serie basada en las novelas de Elísabet Benavent.

¿Imaginas cómo será también la vuelta a los espectáculos? Cuando esté permitido, apúntate una visita a los “Teatros Luchana” y a su restaurante “Marta, Cariño!” frente al que vimos a Lola y a su amante bajo la lluvia, aunque la cosa entre ellos terminó mejor el día que tuvieron un encuentro de alto voltaje en plena Plaza de Oriente, otro lugar mágico de la capital.

Si te mueres por cenar con tu ‘love’ en un buen italiano Flavia, el restaurante que triunfa en Chamberí y en el que cenan Valeria y Adrián junto a una pareja de amigos. Termina la cita con un beso como el que se dan los protas, aunque no esa noche, en el Templo de Debod.

El Parque del Oeste se convierte también en refugio para la protagonista cuando rechazan su libro y decide ir allí para abrir cajas de té con deseos de manera compulsiva mientras llora sobre la hierba.

Otra opción para pasarla bien es en Bodegas, uno de los locales más peculiares de Lavapiés, y en la maravillosa terraza de Korgui, en pleno Madrid de los Austrias.

Una vida sin pausa se refleja en las vidas de las protagonistas, que entran en esta vorágine desde las partes más estimulantes hasta las más frustrantes, como el precio del alquiler de los pisos en la ciudad. Una estrategia que no es nueva y que ha dado pie a comparaciones con la clásica “Sex and the City”.

