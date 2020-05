ALERTA DE SPOILER. La séptima temporada de The 100 ya se estrenó en los Estados Unidos . Esta entrega de la serie apocalíptica de The CW está generando más de una interrogante y respondiendo algunas otras que dejó la anterior.

A propósito, el creador de The 100, Jason Rothenberg, vio a bien dar más luces sobre un misterio que tenía inquietos a los fanáticos de la producción desde la temporada 6: la Anomalía. Y aunque de seguro aún queda mucho por conocer del tema, te contamos qué se sabe hasta ahora.

EL SECRETO DE LA ANOMALÍA

El primer episodio de la temporada 7 de The 100, Desde las cenizas (7x01), ha dado por fin más información sobre este fenómeno de bruma verde que generó muchas preguntas en la entrega anterior.

En el episodio se ha descubierto que la misteriosa bruma funciona como un portal. De hecho, el propio creador de The 100 lo ha definido como “un sistema de tránsito entre planetas”, entre ellos Sanctum y Bardo, de lo que se comenzará a saber más en el segundo episodio.

¿SE RESUELVE EL MISTERIO DE HOPE?

El detalle de la Anomalía podría ser la clave de cómo Hope (Shelby Flannery), la hija de Dyoza, llegó nuevamente a Sanctum pero ya convertida en adulta. Según el guionista de la serie de The CW: “el tiempo se mueve a diferentes velocidades en relación con los planetas, lo que significa que el tiempo se mueve más lentamente en otros en relación con el Sancta Sanctorum”.

Por lo pronto, este capítulo de The 100 nos dejó a los supervivientes del Arca cada vez más separados en todo sentido. El equilibrio en Sanctum lo trata de establecer Clarke, mientras que Gabriel, Echo y Hope, se aventuran en una nueva expedición para encontrar a Bellamy.

ACTORES Y PERSONAJES DE “THE 100” 7

Eliza Taylor como Clarke Griffin, Bob Morley como Bellamy Blake, Lindsey Morgan como Raven, Tasya Teles como Echo, Tati Gabrielle como Gaia y Lola Flanery como Madi Griffin, por su puesto están entre los actores que serán parte de la temporada final de “The 100”.

Mientras que las estrellas originales Henry Ian Cusick y Paige Turco no volverán como Marcus Kane y Abby Griffin, respectivamente.

Otro personaje importante en el programa es Octavia Blake, interpretada por Marie Avgeropoulos, pero su destino aún es incierto. No quedó claro lo que sucedió con la hermana menor de Bellamy en ‘The Blood of Sanctum’ (6x13).

Shelby Flannery, quien se unió al elenco al final de la sexta temporada como Hope adulta, también será parte del elenco de la entrega final. "Es increíble. Estoy bastante seguro de que fuimos su primer trabajo profesional. Acaba de salir de la escuela de teatro, así que es realmente nueva y estoy emocionado de ver lo que puede hacer. Esa escena fue solo la punta del iceberg", dijo Jason Rothenberg a TVLine.

Otros actores que también regresarán son Adina Porter (Indra), Jarod Joseph (Nathan Miller), Luisa d'Oliveira (Emori), Sachin Sahel (Eric Jackson), Tati Gabrielle (Gaia), Jessica Harmon (Niylah) Lola Flanery (Madi Griffin), JR Bourne (Russell Lightbourne VII), Chuku Modu (Gabriel Santiago) e Ivana Milicevic (Charmaine Diyoza).

Según Deadline, Alaina Huffman se unirá al reparto como una prisionera llamada Nikki, descrita como “una ladrona de bancos y asesina que es impredecible y feroz. Asumirá un papel de liderazgo inesperado, abogando por su gente en el complicado nuevo mundo de Sanctum”.

Asimismo, TVLine informó que Chad Rook interpretará a Hatch, "un encantador convicto de Eligius que está decidido a forjar una vida mejor para sus seres queridos”.

¿CUÁNDO LLEGARÁ A NETFLIX LA TEMPORADA 7 DE “THE 100”?

Considerando que estamos hablando de The CW, una ya gran aliada de Netflix que tiene muchas de sus series dentro de su catálogo como “The Flash”, es lógico pensar que la compañía no tendrá acceso a la nueva temporada 7 de “The 100” hasta que terminen de emitirse sus capítulos en la cadena para todo Estados Unidos.

En los últimos dos años, ambas compañías han tenido un ritmo similar de producción y distribución de contenido, estrenando una nueva temporada de “The 100” en abril y continuar su transmisión hasta agosto aproximadamente. Luego de su emisión en TV, Netflix liberaría todos los episodios completos en su plataforma una semana después.

Siguiendo con este cronograma y considerando que la temporada 7 tiene tres episodios más que una temporada normal de la serie, es lógico pensar que Netflix estrenará los nuevos episodios entre agosto y octubre del 2020. Al menos esto es lo que se sabe de la región de USA.

