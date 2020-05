¿No sabes que más ver durante la cuarentena por el COVID-19? A continuación te contamos los detalles más importantes de las series, películas y documentales que llegan a Netflix este miercoles 20 de mayo de 2020.

Aunque para este día la plataforma streaming más popular a nivel mundial solo tiene preparado el documental “Ben Platt en vivo desde Radio City Music Hall” para Latinoamérica. En Netfix Estados Unidos desde mañana estará disponible la sexta temporada de “The Flash” y “Rebelión de los Godinez”.

BEN PLATT EN VIVO DESDE RADIO CITY MUSIC HALL

Sinopsis: Ben Platt se apoya en una banda completa y su agudo ingenio para compartir con el público un repertorio muy personal: canciones de su primer álbum, Sing to Me Instead.

Dirección: Alex Timbers, Sam Wrench

Actores: Ben Platt, Zoey Deutch, Anna Kendrick, Dylan O’Brien, Brittany Snow, Beanie Feldstein, Ryan Murphy, Lucy Boynton, Richard E. Grant, Billy Eichner, entre otros.

THE FLASH - TEMPORADA 6

“The Flash” es una serie de The CW y tras el reciente final de su sexta temporada llega a la plataforma streaming. De acuerdo a la sinopsis de ‘Into the Void’ (6x01), “Mientras Barry (Grant Gustin) y Iris (Candice Patton) lidian con la desgarradora pérdida de su hija Nora, el equipo enfrenta a su más grande amenaza hasta ahora, una que podría destruir toda Central City. Por su parte, Killer Frost (Danielle Panabaker) tiene un roce con la muerte que resulta en una nueva dinámica inesperada que cambiará su relación con Caitlin para siempre”.

REBELIÓN DE LOS GODINEZ

Sinopsis: “Rebelión de los Godínez” es una historia sobre godínez millenials que gira alrededor de Omar Buendía, un chavo súper inteligente, que salió con el mejor promedio de la escuela y de quien se esperan grandes cosas en la vida. El problema con Omar es que es un flojo de primera, por lo que su abuelo lo incita a que salga adelante y se supere. Omar entonces termina con un trabajo godín en una oficina donde sus jefes son pésimas personas que le hacen la vida de cuadritos. Omar deberá aprender que para crecer, y cumplir la promesa a su abuelo, tendrá que pensar y hacer las cosas distintas.

Dirección: Carlos Morett

Actores: Gustavo Egelhaaf, Bárbara De Regil, Mauricio Argüelles y Fernando Garzafox.

