“How to Sell Drugs Online (Fast)”, comedia dramática alemana de Netflix, estrenó su seguda temporada apenas el martes 21 de Julio de 2020, pero los fans de la ficción, creada por Creada por Philipp Käßbohrer y Matthias Murmann, ya preguntan por una tercera entrega.

En los seis nuevos episodios, Moritz Zimmermann, un joven que incursiona en la venta de drogas por internet para impresionar y recuperar a su novia, refuerza el negocio junto a su equipo. Si bien la tienda de drogas online se hace más exitosa, eso también implica más peligros.

Aunque en la nueva temporada de “How to Sell Drugs Online (Fast)” Moritz, Lenny y Dan intentan dejar el negocio las cosas no resultan como esperaban y la sociedad se rompe, lo que a la larga les trae más problemas, sobre todo, a uno de ellos.

Tráiler de la temporada 2 de "How to Sell Drugs Online (Fast)" | Netflix

¿”HOW TO SELL DRUGS ONLINE (FAST)” TENDRÁ TEMPORADA 3?

Hasta el momento, Netflix no ha realizado ningún anuncio sobre el futuro de la serie, pero considerando la respuesta positiva de la audiencia y de la crítica, que elogia el espectáculo por su atractiva historia, actuaciones y estética visual, es posible que consiga luz verde para nuevos capítulos.

Además, el final de la segunda temporada dejó la puerta abierta a una tercera entrega. Luego de la disolución del equipo MyDrugs, Lenny destruye el servidor y borra todos los datos que contiene, a pesar de las advertencias de su amigo. En tanto, Moritz es arrestado.

Entonces, en una tercera temporada de “How to Sell Drugs Online (Fast)”, es probable que Lenny y Dan descubran que Moritz no estaba mintiendo sobre el peligro de salir del negocio, e intenten liberar a su exsocio.

Por ahora, solo queda esperar la respuesta oficial de la plataforma streaming, que suele tomarse al menos seis semanas para evaluar la reacción de sus usuarios, y aunque no comparte dichas cifras, juegan un rol muy importante en una renovación.

¿Lenny perdonará a Moritz en la segunda temporada de "How to Sell Drugs Online (Fast)"? (Foto: Netflix)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÍA LA TEMPORADA 3 DE “HOW TO SELL DRUGS ONLINE (FAST)”?

Si Netflix renueva “How to Sell Drugs Online (Fast)” para una tercera temporada lo más probable es que los nuevos episodios se estrenen en la plataforma streaming a fines del 2021 o en el 2022, dependiendo del inicio del rodaje.