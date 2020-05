“Anne with an E” es una serie de televisión canadiense basada en las novelas “Anne of Green Gables” escritos por Lucy Maud Montgomery.​ Fue emitida por CBC entre 2017 y 2019 en Canadá y fue distribuida por Netflix a nivel mundial. Hasta el momento, esta producción cuenta ​con tres temporadas y 27 episodios que han sido bien recibidos por el público.

La serie sigue la historia de Anne Shirley, una huérfana que vive en orfanatos hasta los 13 años, cuando llega a la Isla del Príncipe Eduardo, donde ayuda a dos hermanos con una granja mientras descubre su gran potencial como luchadora social y defensora de los derechos de los demás.

La primera temporada consta de siete episodios, mientras que la segunda y tercera entrega consta de un total de 10 capítulos cada una. La duración de cada episodio oscila en un aproximado de 45 minutos, con excepción del primer episodio de la primera temporada, que tiene una duración de 1 hora y 28 minutos.

¿“ANNE WITH AN E” TENDRÁ TEMPORADA 4 EN NETFLIX?

El 25 de noviembre de 2019, la plataforma de streaming anunció la fecha de estreno de la tercera temporada, aunque también reveló que sería la última del show producido por Northwood Entertainment y creada por Moira Walley-Beckett. Los 10 capitulos de la tercera entrega llegaron a Netflix el 3 de enero del 2020.

“Nos ha entusiasmado llevar la historia canadiense por excelencia de ‘Anne with an E’ a espectadores de todo el mundo”, indicaron en un comunicado conjunto Netflix y la radiotelevisión pública canadiense CBC, que contaba con los derechos para emitir esta serie en Canadá mientras que el gigante digital tenía la distribución para el resto del planeta.

“Estamos agradecidos con los productores Moira Walley-Beckett y Miranda de Pencier y con su talentoso reparto y equipo por su increíble trabajo compartiendo la historia de Anne con una nueva generación. Esperamos que a los fans de la serie les encante la temporada final tanto como a nosotros, y que aporte una conclusión satisfactoria al viaje de Anne”, añadieron.

¿POR QUÉ “ANNE WITH AN E” FUE CANCELADA?

No se supo bien las causas de la cancelación, pero se supone que fue debido a la ruptura del trato entre CBC y Netflix para trabajar en conjunto en series de televisión.

Por su parte, Moira Walley-Beckett afirmó que la decisión no fue tomada por el equipo creativo, sino por CBC y Netflix. A través de su cuenta en Instagram, ademas aprovechó la oportunidad para despedirse de sus fans.

“Queridos fans y amigos de #AWAE, disculpas por la triste noticia de Netflix/CBC de hoy. Ojalá pudiera ser diferente, pero no lo es. Hemos alcanzado el final de la carretera a Green Gables después de tres temporadas maravillosas. Mi corazón pesa, pero estoy tan orgullosa de la serie, tan orgullosa de mi talentoso reparto, equipo, guionistas y directores por trabajar juntos tan apasionadamente para llevar mi visión de Anne a la vida. Me siento agradecida y humilde por esta experiencia y me siento bendecida realmente por haber tenido esta oportunidad de compartir esta bella y profunda historia con todos ustedes, mis espíritus gemelos. Sé que han amado esta serie tanto como yo y se lo agradeceré por siempre jamás”, escribió la creadora en su red social.

Según Espinof, esta noticia surge a raíz de la ruptura entre Netflix y la cadena pública canadiense CBC, cuyos ejecutivos creen que seguir colaborando con la plataforma para la coproducción y distribución de sus series representaría un deterioro en la industria del entretenimiento local.

De acuerdo con Financial Post, Catherine Tait, la CEO del ente público, considera que, “varios países han hecho tratos, como nosotros, con Netflix... y en este tiempo estamos empezando a ver que estamos alimentando el crecimiento de Netflix, o el de Amazon, en vez de alimentar nuestro propio negocio e industria nacional".

LOS FANS DE “ANNE WITH AN E” EXIGEN EL REGRESO DE LA SERIE

Según el diario británico, The Guardian, la petición alojada en Change.org ya suma más de 285 mil firmas y bajo el lema, “Anne querría que lucháramos”, se espera que pronto lleguen a su objetivo de 300 mil, lo que demuestra la popularidad de la serie, que es considerada una de las mejores adaptaciones de las noveles, ‘Anne of Green Gables’.

Es así como los fans piden el regreso de ‘Anne with an E’ y aunque Netflix aún no ha dado su postura ante este hecho, en el pasado el público ya ha conseguido que la plataforma de streaming rescatará a ‘Lucifer’ y le otorgara un gran final a ‘Sense 8’ después de que fuera cancelada, por lo que Anne podría tener una segunda oportunidad y si bien, una nueva temporada parece muy difícil, un capítulo final de dos horas no parece tan lejano.

ACTORES Y PERSONAJES DE “ANNE WITH AN E”

Amybeth McNulty como Anne Shirley Cuthbert.

Geraldine James como Marilla Cuthbert.

R. H. Thomson como Matthew Cuthbert.

Lucas Jade Zumann como Gilbert Blythe.

Dalila Bela como Diana Barry.

Corinne Koslo como Rachel Lynde.

Aymeric Jett Montaz como Jerry Baynard.

Deborah Grover como Josephine Barry.

Dalmar Abuzeid como Sebastian "Bash" Lacroix.

Cara Ricketts como Mary Lacroix.

Cory Gruter-Andrew como Cole Mackenzie.

Ryan Kiera Armstrong como Minnie May Barry.

Stephen Tracey como Mr. Philipps.

Joanna Douglas como Muriel Stacey.

Kyla Matthews como Ruby Gillis.

Miranda McKeon como Josie Pye.

Glenna Walters como Tillie Boulter.

Lia Pappas-Kemps como Jane Andrews.

Christian Martyn como Billy Andrews.

