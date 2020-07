Si eres de las personas que se quedó con las ganas de continuar viendo más de “Anne with an E”, pero tuvo que conformarse con el capítulo final de la tercera temporada tras su cancelación en Netflix; no te preocupes, pues esta versión canadiense no es la única adaptación del libro original “Anne of Green Gables”.

Así como lo leíste, antes de esta serie que mostraba a la pequeña Anne Shirley Cuthbert, la sonriente pelirroja, hubo otras versiones, tanto en cine y televisión.

La primera temporada de “Anne with an E” constó de 7 episodios; mientras que la segunda y tercera entrega, de 10 capítulos de 45 minutos cada una (Foto: Netflix)

De esta forma, podrás contemplar el amplio universo ligado al personaje principal de la novela escrita por la canadiense Lucy Maud Montgomery que fue publicada por primera vez en 1908.

A continuación, te damos a conocer algunas de las adaptaciones de este exitoso drama que cautivó a todo al mundo. La recopilación fue realizada por el portal Sensacine.

“ANNE OF GREEN GABLES” (1919)

“Anne of Green Gables” fue dirigido por William Desmond Taylor (Foto: Paramount Pictures)

“Anne of Green Gables” es una película de comedia dramática estadounidense que se basó en el libro original de 1908. El filme fue dirigido por William Desmond Taylor, estrenado en 1919 y protagonizada por Mary Miles Minter, pero no fue del agrado de Lucy Maud Montgomery, autora de la novela, quien se enfureció por las libertades que la película tomó con sus personajes, incluido el cambio de Anne de canadiense a estadounidense.

“Fue una obra bastante pequeña bien fotografiada, pero creo que si no hubiera sabido que era de mi libro, nunca lo habría reconocido. El paisaje y la gente eran Nueva Inglaterra, nunca la isla PE (Príncipe Edward). Se introdujo una mofeta y una bandera estadounidense, ambas igualmente desconocidas en la Isla PE. Podría haber gritado de rabia por esta última. ¡Qué yanqui grosero y descarado!”, escribió en su diario.

“ANNE OF GREEN GABLES” (1934)

“Anne of Green Gables” fue dirigida por George Nicholls, Jr (Foto: RKO Radio Pictures)

“Anne of Green Gables” es una película de 1934 dirigida por George Nicholls, Jr. estuvo protagonizada por Dawn O’Day, quien tras terminar el rodaje cambió su nombre artístico a Anne Shirley, como inspiración por la carismática pelirroja.

La película se convirtió en un éxito sorpresa el año de su estreno, logrando convertirse en uno de los filmes más taquilleros que RKO hizo ese año, como se señala en The RKO Story, publicada por Arlington House.

“ANNE OF WINDY POPLARS” (1940)

“Anne of Windy Poplars” fue dirigida por Jack Hively (Foto: RKO)

“Anne of Windy Poplars” es una película de 1940 que fue dirigida por Jack Hively y nuevamente protagonizada por la autonombrada Anne Shirley. Esta fue una secuela de “Anne of Green Gables” de 1934.

El filme todavía se puede ver en sitios web, aunque no está disponible en DVD, precisó Wikipedia. La recepción de la película no fue muy buena, pues registró una pérdida de US$ 176.000. Sin embargo, la historia de la pequeña pelirroja se robaba los corazones desde hace muchas décadas.

“ANNE OF GREEN GABLES” (1956)

“Anne of Green Gables” fue dirigida por Don Harron (Foto: CBC)

“Anne of Green Gables” es una película de televisión canadiense dirigida por Don Harron, producida para CBC Television, que también encargó la adaptación cinematográfica más famosa del remake de 1985. El rodaje y la producción se llevaron a cabo en Toronto y recibió una calificación de 6.3 de 10 en IMDb. Fue la primera y original emisión de “Anne of Green Gables”.

Los escritores Don Harron, Norman y Elaine Campbell y Mavor Moore ampliaron la interpretación musical de la trama en esta película. Se le pidió a Harron crear la historia junto a Lucy Montgomery para el breve programa de 90 minutos, que fue producido y distribuido por el CBC Folio (1955 a 1960). Era una versión temprana de Campbell y Harron’s “Anne of Green Gables the Musical” que se estrenó en 1965 en el Centro de las Artes de la Confederación de Charlottetown.

“ANNE OF GREEN GABLES” (1958)

“Anne of Green Gables” estuvo a cargo de Clyde Gilmour (Foto: CBC Folio)

Después de dos años de la transmisión musical en vivo de 1956, “Anne of Green Gables” se presentó nuevamente como parte de CBC Folio. Esta vez organizada por Clyde Gilmour, la producción pretende presentar “La vida en la Isla del Príncipe Eduardo a principios de siglo.

En su mayor parte, esta es una repetición de la producción de 1956, con algunos cambios significativos en el reparto y la trama. Kathy Willard tomó el papel protagónico.

“ANNE OF GREEN GABLES: A NEW BEGINNING” (2008)

“Anne of Green Gables: A New Beginning” es la cuarta y última película en Sullivan Entertainment basada en “Anne of Green Gables” (Foto: CTV)

“Anne of Green Gables: A New Beginning” Ana de las Tejas Verdes: Un nuevo comienzo es un a película canadiense que se hizo para televisión en 2008. Es la cuarta y última película en Sullivan Entertainment basada en “Anne of Green Gables”. Se estrenó en CTV, antes de la transmisión, este medio había adquirido recientemente los derechos de todo el catálogo de Anne, incluida la miniserie de 1985.

Fue creado para celebrar el 100 aniversario de la novela de Lucy Maud Montgomery “Anne of Green Gables”. Kevin Sullivan escribió un guion completamente nuevo para la película de 144 minutos basado en los personajes de Montgomery (que sirve como precuela de sus tres películas de miniserie anteriores transmitidas originalmente en CBC) y no directamente de sus libros. La historia sigue la vida de Anne antes de que ella llegue a Green Gables.

“ANNE OF GREEN GABLES: A NEW BEGINNING” (2014)

“Anne of Green Gables: A New Beginning” es una versión australiana (Foto: CTV)

“Anne of Green Gables: A New Beginning” es una versión australiana de 2014. A diferencia de sus antecesoras, decidió dejar de lado el lado y crear nuevas situaciones para presentar una comedia romántica liderada por Isabella Jacqueline.

Incluso podemos notar que el clásico cabello pelirrojo de Anne fue intercambiado por uno castaño y sin trenzas.

“ANNE OF GREEN GABLES DE LM MONTGOMERY” (2016)

La versión más actual es la trilogía canadiense dirigida por John Kent Harrison y protagonizada por Ella Ballentine, Sara Botsford y Martin Sheen. Estas películas llevan por títulos: “Anne of Green Gables” (2016), “L.M. Montgomery’s Anne of Green Gables: The Good Stars” (2017) y “L.M. Montgomery’s Anne of Green Gables: Fire & Dew” (2017).

Sensacine informó que para homenajear a Lucy Maud Montgomery, su nombre fue incluido en la parte del nombre oficial de cada producción.

