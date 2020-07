“Anne with an E” es una serie canadiense basada en las historias de “Anne of Green Gables”. Protagonizada por Amybeth McNulty, la ficción se internacionalizó tras su llegada a Netflix en 2017, sin embargo fue cancelada en enero de 2020 tras tres temporadas al aire que fueron del agrado del público.

La serie nos narra la historia de la joven Anne, una niña huérfana que un buen día es adoptada por los hermanos Marilla y Matthew Cuthbert, aunque ha sido una equivocación, ya que ellos esperaban la llegada de un niño no de una niña. Con este conflicto, Anne tendrá que adaptarse para lograr quedarse en la granja Green Gables, además de enfrentar los prejuicios de los pobladores de Avonlea.

La serie fue grabada en Canadá y luego de tres temporadas emitidas entre 2017 y 2019 en Netflix, se anunció que llegaría a su fin (Foto: Netflix)

Aunque el drama inició con un reducido fandom, los seguidores fueron llegando poco a poco gracias a la cautivadora historia y sus personajes. Todos hicieron un trabajo destacable al darle vida a los personajes que se recrearon a finales del siglo XIX, pero ¿te has preguntado cómo lucen los actores del elenco de ‘Anne With An E’ en su vida cotidiana? Aquí te los mostramos.

ASÍ LUCEN LOS ACTORES DE “ANNE WITH AN E” EN LA VIDA REAL

Anne Shirley-Cuthbert (Amybeth McNulty)

El alma de Anne With An E sin duda es Anne Shirley-Cuthbert (Amybeth McNulty). La actriz protagonista demostró su capacidad actoral y nos atrapó durante las tres temporadas.

Gilbert Blythe (Lucas Jade Zumann)

“Anne with an E” presentó a Gilbert Blythe (Lucas Jade Zumann), el chico que tenía enamoradas a la mayoría de las chicas de Avonlea. Los paisajes naturales siguen siendo parte de la vida de Lucas.

Diana Barry (Dalila Bela)

Uno de los grandes valores de la historia de Anne With An E nos muestra cómo el poder de la amistad es crucial en cualquier época, por ello Diana Barry (Dalila Bela) se ganó nuestro respeto y cariño. La actriz Dalila es igual de alegre que su personaje.

Marilla Cuthbert (Geraldine James)

En la serie vimos a Marilla Cuthbert (Geraldine James), mujer de fuerte carácter que sin duda alguna aprendió muchas cosas en la tardía maternidad. En la vida fuera de los sets Geraldine disfruta de la cotidianidad sin tantas reglas como su personaje, incluso es abuela.

Matthew Cuthbert (R.H. Thomson)

En el drama de época también conocimos a Matthew Cuthbert (R.H. Thomson), hombre de noble corazón y pocas palabras. Curiosamente el propio Thompson participó en una serie televisiva de los 90 inspirada en los libros de Lucy Maud Montgomery bajo el título: Road to Avonlea.

Josie Pye (Miranda McKeon)

Las primeras impresiones no siempre son sencillas de ofrecer, esto le pasó a Anne (Amybeth McNulty) y Josie Pye (Miranda McKeon) nos recordó que hay chicas realmente duras. Sin embargo, Miranda es una chica sonriente y parece que no comporte muchas cosas con Josie.

Jerry Baynard (Aymeric Jett Montaz)

La serie explora los caminos de la dividida sociedad, por ello el joven Jerry Baynard (Aymeric Jett Montaz) debe trabajar día y noche para aportar dinero a su familia. En la vida real, Aymeric es un dedicado competidor de motociclismo.

Sebastian ‘Bash’ Lacroix (Dalmar Abuzeid)

La ficción creó nuevos caminos y presentó personajes de estreno, como Sebastian 'Bash' Lacroix (Dalmar Abuzeid). Estas imágenes muestran que Dalmar es un gran aficionado a la moda, algo impensable para Bash.

Moody Spurgeon (Jacob Ursomarzo)

Un elemento importante dentro de la historia de Anne with an E es la escuela, allí se reúnen todos los chicos de Avonlea y es donde conocemos a Moody Spurgeon (Jacob Ursomarzo), uno de los mejores amigos de Gilbert (Lucas Jade Zumann) y de los pocos que logra ingresa a la Academia de la Reina,

Ruby Gillis (Kyla Matthews)

El impactante incendio de la casa Gillis le mostró a la joven Ruby (Kyla Matthews) que no debía mal juzgar a las personas, incluso encontró en Anne (Amybeth McNulty) una gran amiga. Por su parte, Kyla sigue presumiendo fotos en lugares repletos de naturaleza salvaje.

