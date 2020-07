Danna Paola se ha convertido en una de las actrices mexicanas más populares de los últimos tiempos. La intérprete ha logrado reconectarse con sus seguidores tras su papel de ‘Lucrecia’ en la serie “Élite” de Netflix. Sí bien, su personaje era la mala de la historia, la estrella logró cautivar a todos los fans con su gran actuación, ya que consiguió la clave perfecta para hacer de su personaje, el favorito de muchos.

“Lu” es la hija de embajador de México en España y siempre se muestra como una chica fría y clasista, pero a medida que avanza la historia demuestra su verdadera personalidad y resulta ser muy sensible y sentimental.

Danna Paola ha confesado que ha sido muy complejo lograr este personaje, ya que ella no quería ser la típica antagonistas de las telenovelas mexicanas, sino, se esforzó para marcar una diferencia y parte de esta creación se lo debe al fin de una relación sentimental que tuvo.

En una entrevista para la revista GQ México, la actriz ha contado detalladamente cómo consiguió crear a “Lucrecia”, que inició siendo la villana de “Élite” y luego se convirtió en el apoyo de todos.

¿CÓMO FUE QUE DANNA PAOLA CREÓ A LUCRECIA?

Danna Paola ha confesado que cuando le ofrecieron pasar casting para este personaje inmediatamente tuvo que canalizar todas sus energías, ya que ella siempre había sido la buena de la historia, así que se desprendió de todo lo que aprendió a lo largo de su carrera e inició con una creación que sin duda, ha sido la mejor.

“Cuando estaba construyendo a Lucrecia, justo tenía mucho miedo del cliché de telenovela mexicana y de culebrones con los que yo crecí”, cuenta la actriz a modo de introducción para contar que su mayor complejidad estaba en “cómo hacer para interpretar a un personaje que sea diferente, que no caiga en el cliché, pero que tampoco sea falsa, aunque sí caiga gorda, pero que también te caiga bien”.

Lo que está claro es que consiguió crear a alguien que, por raro que parezca, la gente se encariñó con ella y la actriz piensa que eso se debe a que “todos tenemos una parte donde hay un mínimo de malicia. Nadie es 100% bueno ni 100% malo”.

Encontrar el punto de Lu fue difícil, por lo que tuvo conversaciones con Ramón Salazar, el director de la serie, y este le dijo: “Reconoce, escribe qué situación crearías, de dónde sacarías el coraje de Lucrecia para ser como es, para ser una hija de puta de verdad, pero dulce”.

Al escuchar esas palabras y reflexionar sobre ellas, Danna Paola entendió que los sentimientos son súper importantes. “A mí me han jodido mucho y me han roto el corazón, me hice de muchas capas y fue cuando me dije: ‘Ahí está la clave’”.

La actriz recuerda que salía de una relación intensa y quería vivir sola antes de irse a España y haber tenido una catarsis muy extraña en 2017.

“Agarré todas mis sensaciones y fue muy genuino, fue fácil porque me desbloquearon muchas cosas. Fue el momento perfecto para ese personaje y llegó a mi vida para drenar mucho. Fue muy bello crear todo el abanico emocional que necesitaba. Me siento muy orgullosa y contenta”, explica Danna Paola.

