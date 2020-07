Pese a que fue cancelada por Netflix, la serie canadiense “Anne with an E”, basada en las historias de “Anne of Green Gables”, escritas por Lucy Maud Montgomery, tiene un gran número de seguidores en todo el mundo y prueba de ello es la calificación que le han dado al programa de TV e incluso han elegido sus mejores episodios.

El drama histórico fue protagonizado por Amybeth McNulty y alcanzó el éxito internacional tras su llegada al gigante de streaming. La serie comenzó en pequeño, con un reducido fandom, y con el tiempo logró ganar gran popularidad en todo el mundo. Es por ello que tras el anuncio de que llegaría a su fin, los fans no dudaron en exigirle a Netflix que realice la cuarta temporada. Sin embargo, la plataforma streaming no ha dado señales de cambiar de opinión.

Mientras esperamos más noticias sobre su cancelación, la web Sensacine ha realizado un análisis de los capítulos con mayor puntaje en el IMDb y al parecer todos los fans coincidieron en que era el último episodio y estas son las razones.

¿CUÁL ES EL MEJOR EPISODIO DE ANNE WITH AN E?

Como todos los saben, el puntaje que se baraja en IMDb es de o a 10 y teniendo en cuenta eso es que el décimo y último episodio de la temporada 3 titulado Mis mejores deseos, recibió una votación de 9.7, realmente cercano al 10 perfecto.

Este puntaje es entendible, ya que en ese momento de la historia Anne emprende una nueva aventura llamada: universidad, pero no solo eso, sino que Gilbert Blythe (Lucas Jade Zumann) le confiesa su amor y lo sella con unos besos románticos mientras Diana (Dalila Bela) los veía con una enorme sonrisa.

Anne y Gilbert se besan en el capítulo final de la serie (Foto: Netflix)

También debemos mencionar que en el mismo episodio, Marilla (Geraldine James) y Matthew (R.H. Thomson) lograron encontrar un libro perteneciente a Bertha y Walter Shirley, los verdaderos padres de Anne dentro de un mueble arruinado por el tiempo y empolvado de viejos recuerdos en la casa de la Sra. Thomas, recordemos que la familia Shirley estuvo viviendo por un tiempo en aquel sitio. Es así como El idioma de las flores (título de aquel hallazgo) contiene escritos y dibujos que describían -de cierto modo- a sus padres, incluso hace mención que fue el 13 de julio de 1883 cuando Anne tuvo su primer picnic, sin duda un momento realmente emotivo.

