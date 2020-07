A pesar de idearse como una serie para niños, “Avatar: The Last Airbender”, también conocido como “Avatar: La Leyenda de Aang”, toca temas muy maduros con sus personajes principales. En especial con Aang, el maestro aire protagonista de la historia, que es responsable de un poder ancestral y que lo diferencia de otros Avatar. ¿Por qué es tan especial?

La historia de “Avatar: La Leyenda de Aang” cuenta como Aang, un maestro aire, escapa de su aldea luego de conocer que era el Avatar, un maestro de los cuatro elementos. Siendo congelado por una tormenta, 100 años después se encuentra con Katara y Sokka, teniendo ahora como misión dominar todos los elementos y derrotar al Señor del Fuego Ozai, quien ha conquistado casi todo el mundo con la Nación del Fuego.

Considerado que Aang es solo un niño de 12 años cuando se le encarga la misión de destruir el reinado de un dictador, además de ser el único que puede hacerlo y salvar así a todas las naciones de su mundo, este recorre un gran camino para convertirse en un verdadero Avatar, sobresaliendo por encima de cualquiera de sus predecesores.

Pero, ¿por qué es tan especial Aang con respecto a otros? Screenrant hace un análisis de aquello que diferencia a Aang de los demás Avatar, considerando todo lo que mostró la serie de televisión. En este artículo haremos un repaso de lo que dicen para descubrir por qué el último maestro aire resaltó ante los ojos de toda su audiencia.

¿POR QUÉ AANG ERA TAN ESPECIAL AL RESTO DE LOS AVATAR?

Aang, el último maestro aire de la serie "Avatar: The Last Airbender" que superó a sus predecesores (Foto: Nick)

Como se sabe, el Avatar es la persona que es bendecida con el espíritu de la luz, Raava, que continuamente reencarna en un ciclo sin fin entre las cuatro naciones, priorizando un maestro Agua, Tierra, Fuego o Aire para heredar este poder de controlar los demás elementos y así dar equilibrio entre el mundo de los humanos y el espiritual.

Sin embargo, a pesar de estar unidos con Raava cada Avatar sigue siendo fundamentalmente humano, y está sujeto a los defectos y deseos personales que todos tienen . Un rasgo humano que se sabe que se manifiesta en los Avatares es la ira, que a menudo se produce a través del entrenamiento o las situaciones difíciles que experimentan.

Raava, el espíritu de la luz que le dio los poderes al primer Avatar (Foto: Nick)

El sucesor del Avatar Aang, Korra, mostró esto en “The Legend of Korra”, en casos como su frustración en su entrenamiento de Control Aire. Una de las predecesoras de Aang, Kyoshi, también estaba sujeta a perder los estribos, como cuando se acerca a dejar caer a un hombre a su muerte mientras intenta obtener respuestas, revelado en el libro pre-cuela “The Shadow of Kyoshi”.

Aunque la serie mostró que Aang era perfectamente capaz de ser superado por sus emociones, también mostró un grado de autocontrol mucho más allá de lo que se espera para un niño de 12 años. En particular, la educación de Aang como monje del Templo del Aire del Sur, en contraste con la posibilidad de tener que matar al Señor del Fuego Ozai en el final de la serie, lo dejó en una profunda crisis personal.

"The Shadow of Kyoshi", la novela precuela de "Avatar: The Last Airbender" (Foto: Amazon)

A pesar de haber sido empujado a hacerlo por sus vidas pasadas mientras estaba en el Estado Avatar, Aang pudo contenerse y simplemente despojar a Ozai de su habilidad de Control de Fuego. La ira ciertamente no es la única emoción humana que todavía sienten los Avatares, como pasó con Kuruk, el más arrogante de los Avatares conocidos.

Este mismo defecto terminaría trágicamente para él, con Kuruk perdiendo a su prometida Ummi por Koh, el ladrón de rostros. Al igual que con la ira, Aang pudo evitar que su ego se inflara de una manera que Kuruk no pudo, a pesar del inmenso poder inherente a ser el Avatar.

Aang, el último maestro aire de la serie "Avatar: The Last Airbender" que superó a sus predecesores (Foto: Nick)

Cabe señalar que Aang no es el único Avatar que pudo mantener sus emociones bajo control. Al igual que Aang, Yangchen era un nómada del aire, y dejó de lado el pacifismo de su pueblo para formar una tregua con el espíritu del general Old Iron para salvar una ciudad de ser destruida.

Por otro lado, el Avatar Szeto, nacido en la Nación del Fuego, también tomó un camino similar, salvando con éxito a la Nación del Fuego de desgarrarse a través de conflictos internos al tomar una posición con la corte real para enfocar sus esfuerzos de Avatar, como se ve en la novela “La Sombra de Kyoshi”.

Aang, el último maestro aire de la serie "Avatar: The Last Airbender" que superó a sus predecesores (Foto: Nick)

Aún así, a pesar de lo diplomáticos que fueron Yangchen y Szeto, puede que alguno de los dos se quiebre al tener que enfrentar a una nación con miras a la conquista mundial, y ver a todos sus seres queridos muertos, todo con lo que Aang tuvo que lidiar, y a la edad de 12 años , una edad en la que aún hay crisis de adolescentes y no un deber de salvar al mundo.

Cada Avatar es humano y ninguno ha sido impecable, incluido Aang, pero las pruebas que enfrentó a una edad tan joven mostraron que sabía cómo mantener la calma incluso contra el Señor del Fuego. Como el joven héroe de “Avatar: The Last Airbender”, la templanza de Aang y su inteligencia emocional fue tan grande como la de cualquier Avatar que llegó a la edad madura con estas responsabilidades.

