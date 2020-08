“Avatar: La Leyenda de Aang” fue una de las series más exitosas de Nickelodeon que también llegó a Netflix hace poco. Después de la misma, la historia del Avatar continuó con su siguiente re-encarnación, Korra, una maestra agua que se convirtió en la nueva protectora del mundo luego del fallecimiento de Aang. ¿Qué pasó con ella luego de finalizar la secuela?

Esta pregunta se la hacen muchos fans que siguieron la historia de Korra en la serie animada que continuó Nickelodeon. En ese tiempo, si bien muchos quedaron decepcionados porque “La Leyenda de Korra” no tuvo el mismo impacto que el programa principal, su narración extendió el universo de Avatar en la televisión.

Lastimosamente, los responsables decidieron trasladar la continuación de la historia de Korra a unas trilogías de cómics, optando este formato por encima de una serie animada. Por este mismo motivos, muchos no saben lo que pasó luego de que Korra y Asami viajaran al Mundo de los Espíritus.

¿Qué pasó exactamente luego? ¿Hubo un Avatar luego de las aventuras de Korra o su universo de ficción acabó allí? Screenrant hace un recuenta de los momentos más importantes en la vida de Korra luego del fin de la serie en la televisión, cuando el mundo se ha convertido nuevamente en un caos y el Avatar debe ayudarlo.

¿QUÉ PASÓ LUEGO DE “LA LEYENDA DE KORRA” CON KORRA?

1. Korra y Asami comenzaron a salir como pareja

"La Leyenda de Korra: Turf Wars" (Foto: Dark Horse Comics)

La relación de Korra y Asami se dejó más o menos ambigua en el programa de Nickelodeon, pero las novelas gráficas fueron libres de explorar sus sentimientos sin problemas. Durante su viaje al Mundo de los Espíritus, Korra y Asami finalmente discuten cómo se sienten y confiesan cuando comenzaron a enamorarse.

Korra explica cómo Asami la ayudó a recuperarse después de su envenenamiento, y Asami explica que los tres años que Korra estuvo fuera fueron muy difíciles para ella. Pero aunque tienen fuertes sentimientos el uno por el otro, no todo sale tan bien. Emocionada por su relación, Korra lleva a Asami a conocer a sus padres.

Al principio, su madre y su padre están emocionados y complacidos, pero el padre de Korra también comenta que sería mejor no contarle a los demás sobre eso, ya que temen que la gente no entienda su relación. Korra está enojada por su reacción, pero Asami ve algo de sabiduría en sus consejos.

Más tarde, Kyra, uno de los hijos de Aang y Katara, habla con Korra y le revela que ella también ha tenido relaciones con mujeres. Kyra explica cómo las reacciones a las relaciones entre personas del mismo sexo varían según la nación, siendo los Nómades del Aire los que más aceptan y el Reino Tierra los que menos afinidad tienen.

Si bien su charla apaga la emoción de Korra por compartir la noticia con el mundo, finalmente se lo cuentan a Bolin, Mako y sus otros amigos. Todos están felices y los aceptan, aunque Mako necesita tiempo para adaptarse a la noticia de su romance. Al final de Turf Wars, Korra y Asami confiesan su amor mutuo y permanecen juntas.

2. Las Guerras Territoriales

"La Leyenda de Korra: Turf Wars" Parte 2 (Foto: Dark Horse Comics)

Durante “Avatar: The Last Airbender”, el mundo espiritual se mantuvo separado del mundo mortal y la mayoría de los espíritus evitaban a los humanos, con algunas excepciones como Koh, el ladrón de rostros. Sin embargo, esto cambió después de los eventos de “The Legend of Korra”.

Con un portal que se abrió en el medio de Ciudad República, los espíritus comenzaron a temer que los humanos invadieran y destruyeran su hogar. Aunque la mayoría de los espíritus estaban en contra de intervenir en los asuntos humanos, el conflicto se consideró inevitable. El ataque de Kuvira destruyó el centro de la ciudad y con la expansión de los Espíritus Salvajes, muchas personas se quedaron sin hogar y la ciudad se sumió en el caos.

Las tríadas que controlaban la ciudad perdieron sus territorios y un joven y ambicioso no maestro llamado Tokuga aprovechó el caos para matar al anterior líder de la Tríada de la Triple Amenaza. Una vez en la cima, Tokuga comenzó una guerra territorial contra la pandilla Creeping Crystal para ganar más poder y territorio.

"La Leyenda de Korra: Turf Wars" Parte 3 (Foto: Dark Horse Comics)

Mientras tanto, el director ejecutivo de Keum Enterprises, Wonyong Keum, decidió convertir la tierra que rodea el portal espiritual en un parque de diversiones, con la esperanza de enviar turistas al mundo espiritual. Sus planes enfurecieron al espíritu de la anguila dragón, que amenazó a Wonyong.

Luego de que Korra se pusiera del lado de los espíritus y los Maestros Aire comenzaron a proteger el área de un mayor desarrollo, Wonyong contrató a Tokuga y la Tríada de la Triple Amenaza para tomar el control de la tierra. El conflicto estalló, con el espíritu de la anguila dragón oscureciéndose y desatando un ataque contra Tokuga, desfigurando al líder de la tríada.

Queriendo vengarse y pensando que Korra había enviado a los espíritus para atacarlo, Tokuga se hizo cargo de las Empresas Keum e intentó conquistar Ciudad República, amenazando con liberar un veneno mortal por toda la ciudad si no se cumplían sus demandas. Afortunadamente, el equipo Avatar logró detenerlo, pero Tokuga escapó y desapareció en el Mundo de los Espíritus.

3. Las elecciónes de la República Unida de Naciones

"La Leyenda de Korra: Ruins of the Empire Parte 1" (Foto: Dark Horse Comics)

Debido a la devastación del ataque de Kuvira y a los vestigios del Mundo de los Espíritus que se filtraban en la ciudad, Ciudad República estaba en muy mal estado durante las Guerras territoriales. Se levantó un campo de evacuados para ayudar a quienes perdieron sus hogares debido a la destrucción.

Zhu Li, ex asistente de Varrick y ahora esposa, estuvo a cargo de los esfuerzos de recuperación, ayudó a organizar el campamento y desarrolló un proyecto de vivienda para encontrar hogares para los refugiados. Mientras tanto, el presidente Raiko fue visto como un cobarde por abandonar la ciudad durante el ataque de Kuvira, por lo que en un esfuerzo por ser reelegido usurpó el proyecto de vivienda de Asami y Zhu Li, alegando que fue idea suya.

Al ver lo corrupta y egocéntrica que estaba actuando Raiko, Asami sugirió que Tenzin debería postularse para el cargo, pero él se negó, explicando que era necesario como líder de los nuevos Maestros Aire. En cambio, Tenzin sugirió que Zhu Li podría ser un mejor candidato.

Después de reflexionar sobre esto y con el apoyo de Varrick, decidió competir contra Raiko por la presidencia de la República Unida de Naciones. Al final de las Guerras Territoriales, fue elegida gracias a sus esfuerzos desinteresados durante el ataque de Tokuga que fueron capturados por el equipo de documentales de Varrick.

4. La elección del Reino Tierra y el destino de Kuvira

"La Leyenda de Korra: Ruins of the Empire Parte 2" (Foto: Dark Horse Comics)

Después de las acciones de Kuvira y el asesinato de la Reina de la Tierra, el Rey Wu anunció que aboliría la monarquía e implementaría elecciones democráticas para decidir el futuro del Reino Tierra. Sin embargo, sus esfuerzos desagradaron a aquellos que aún eran leales al Imperio de la Tierra.

Las tensiones se gestaron por el juicio de Kuvira y Guan, un comandante todavía leal al imperio, condujo a su ejército a la ciudad de Gaoling, donde se planeaban elecciones, y anunció su candidatura. En respuesta, Korra le pidió a Toph Beifong que compitiera contra él, esperando que su popularidad asegurara que la Nación Tierra no cayera en manos de Guan.

Sin embargo, Guan tenía otros planes. Capturó a los amigos de Korra, incluido el rey Wu, y usó técnicas de lavado de cerebro más avanzadas que las de Dai Li en la población para asegurarse de que la elección fuera aplastante a su favor. pero Guan cometió un error al capturar a Kuvira. Aunque era la líder del Imperio Tierra, Guan creía que estaba bajo el control de Korra y la “rescató” del Equipo Avatar con el objetivo de convencerla de que se uniera a él.

Sin embargo, Kuvira estaba profundamente en contra de su uso del lavado de cerebro y escapó antes de que la técnica pudiera usarse en ella. Le pidió ayuda a Suyin y luego se unió a Korra. Pero cuando dudaron en luchar contra Guan, prefiriendo consultar a otros líderes mundiales, Kuvira tomó el asunto en sus propias manos y huyó de regreso a la ciudad de la cárcel.

Ella rastreó a Guan y lo derrotó en un combate singular. Mientras tanto, el Equipo Avatar encontró una manera de revertir el lavado de cerebro, haciendo que la gente vuelva a la normalidad. Juntos, lograron liberar a la ciudad del control de Guan. Si bien Kuvira había proclamado previamente que era inocente durante su juicio, después de la crisis con Guan finalmente decide admitir su culpa y enfrentarse a la justicia. Desde que ayudó a detener al Comandante, es sentenciada a arresto domiciliario y hace las paces con la familia Beifong.

