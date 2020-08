“The Legend of Korra” , que se lanzó cuatro años después de que “Avatar: The Last Airbender” terminara, tiene lugar en una versión futurista del mundo por el que Aang y sus amigos habían viajado. Ambientada décadas después de los eventos de la serie original, esta sigue la vida y aventuras del sucesor de Avatar Aang, una niña de 17 años de la Tribu Agua del Sur llamada Korra.

La primera temporada se desarrolla en Ciudad República, capital de la República Unida de Naciones, que fue fundada por Avatar Aang y Fire Lord Zuko después de los eventos de “The Last Airbender” como una forma de unir a las cuatro naciones. La metrópoli ofrece un claro ejemplo de cómo el tiempo ha transformado el mundo ficticio de Avatar.

Anteriormente descrito como un Manhattan asiático por los creadores de la serie, el mundo de Korra es mucho más avanzado tecnológicamente que en la época de “The Last Airbender”. Además, debido a que Ciudad República era un centro urbano y cosmopolita sobrepoblado, era propensa a disturbios civiles y crímenes de una manera que nunca se vio en el mundo de Aang. Lo que nos lleva a la pregunta: ¿cuánto tiempo pasa entre La leyenda de Aang y La leyenda de Korra? A continuación Screen Rant desvela los detalles.

El cómic secuela de "The Legend of Korra" llega en 2017 (Foto: Nickelodeon)

¿CUÁNTO TIEMPO PASA ENTRE LA LEYENDA DE AANG Y LA LEYENDA DE KORRA?

De acuerdo con la historia, el tiempo que pasó fue 70 años. Esto se puede dejar ver en el progreso tecnológico del mundo de “The Last Airbender”, que da lugar a uno de los temas más importantes de “Legend of Korra” y una fuente continúa de conflicto: el malestar espiritual en un mundo en proceso de modernización.

Como puente entre los mundos físico y espiritual, Korra lucha por mantener el equilibrio entre las dos fuerzas en una era que ha comercializado y politizado la flexión. Ya no se considera un arte sagrado y espiritual, la flexión es ahora un lugar común y se usa para realizar trabajos cotidianos, cometer delitos o, como se ve en la primera temporada de “Legend of Korra”, un deporte para espectadores.

El paisaje urbano también proporciona un telón de fondo más maduro y dinámico para las aventuras de Korra, desde maquinaciones políticas hasta movimientos revolucionarios, desigualdad económica y social, actividad criminal clandestina y abusos de poder. Todo esto se ve facilitado por la introducción de “Legend of Korra” de nuevas tecnologías y un entorno metropolitano, ninguno de los cuales existía 70 años antes durante los eventos de “The Last Airbender” .

Los mismos desarrollos también dan lugar a muchos de los obstáculos que enfrenta Korra a lo largo de las estaciones, que sirven como alegorías del fascismo, las armas de destrucción masiva, la propaganda estatal y los sistemas de castas, por nombrar solo algunos.

Al establecer “The Legend of Korra” 70 años después de los eventos de “Avatar: The Last Airbender”, el primero pudo profundizar en temas sociopolíticos más maduros que su predecesor, proporcionando más dinamismo para la acción.

En la serie de cómics canónicos, Korra tiene 21 años (Foto: Nickelodeon)

VIDEO RECOMENDADO

Aang vs Yakone, una de las peleas más importantes de “Avatar: La Leyenda de Korra”

Aang vs Yakone, una de las peleas más importantes de "Avatar: La Leyenda de Korra"