No hay duda de que Patricio Estrella es el mejor amigo de Bob Esponja , pero Gary es su fiel compañero. El caracol ha estado con el personaje amarillo desde el comienzo de la serie animada de Nickelodeon en 1999, lo único que ha cambiado a lo largo de sus 12 temporadas es la manera en que se conocieron.

Originalmente, Gary fue creado para desempeñar un rol secundario, no obstante, gracias a su personalidad y a la inteligencia que ha demostrado, se ha convertido en uno de los personajes protagónicos, llegando incluso a salvar la vida de Bob Esponja en un par de ocasiones.

En la serie “SpongeBob SquarePants” la esponja de mar y el caracol se conocen de dos maneras diferentes mientras que en la tercera película de la franquicia animada, que se estrenará en el 2021, se muestra otro primer encuentro.

Poco a poco Gary se convirtió en un personaje principal de la serie animada (Foto: Nickelodeon)

¿CÓMO SE CONOCIERON BOB ESPONJA Y GARY?

Bob Esponja tiene a Gary desde que era pequeño, al menos así lo demuestra ‘Have You Seen This Snail?’, tercer capítulo de la cuarta temporada, y ‘Treats!/For Here or to Go’, episodio 22 de la octava entrega. Pero en ‘Safe Deposit Krabs/Plankton’s Pet’ (9x08), Bob Esponja compra a uno de sus mejores amigos en un refugio de animales.

Sin embargo, en el tráiler de “The SpongeBob Movie: Sponge on the Run” (“Bob Esponja: Al Rescate” en Hispanoamérica) se puede ver que un Bob Esponja de 10 años se encuentra con un muy pequeño Gary en Camp Coral.

Además, tal como señala ScreenRant, los antepasados de Bob Esponja tienen una relación similar con otros caracoles, así que probablemente exista una atracción entre ambas especies. Por otro lado, a pesar de las diferentes versiones de su primer encuentro la amistad es la misma.