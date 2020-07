Bob Esponja es uno de los dibujos animados más populares de la televisión. Este simpático personaje fue creado por el animador, caricaturista y biólogo marino Stephen Hillenburg para la cadena Nickelodeon, y desde su estreno, el 1 de mayo de 1999, se robó el corazón de grandes y chicos que siguieron las aventuras de este personaje amarillo en el Fondo de Bikini.

La famosa serie alcanzó una enorme popularidad durante su segunda temporada. Hasta la actualidad cuenta con unos 263 episodios, 3 películas, una saga de libros y un musical en Broadway. Se convirtió en un fenómeno mundial, es por ello que en 2007 la revista ‘Time’ la calificó como uno de los programas de televisión ‘más grandes de la historia’.

Bob Esponja sigue las aventuras diarias del personaje principal, una esponja marina que se parece más a una esponja de cocina, y sus amigos y colegas de la ciudad submarina de Fondo de Bikini (Foto: Nickelodean)

Sin duda, las aventuras de la esponja que viste pantalones cuadrados y que es un máster para preparar hamburguesas enamoró al público. También sus amigos forman parte del imaginario colectivo ¿cómo olvidar a Patricio, Calamardo, Arenita, Don Cangrejo, Gary y al villano de Sheldon Plankton?

En el transcurso de más de 10 temporadas, los espectadores también se han encontrado con la familia de Bob Esponja, entre ellos su abuela, simplemente conocida como Grandma SquarePants, que causó una gran impresión no solo entre los que rodeaban a Bob Esponja sino también a los espectadores.

¿POR QUÉ LA ABUELA DE BOB ESPONJA NO VOLVIÓ A APARECER MÁS EN LA SERIE?

Grandma SquarePants es la abuela paterna de Bob Esponja, y su primera aparición fue en el episodio de la temporada 2 “Grandma’s Kisses” (“Los Besos de la Abuela”). En él, Bob Esponja la visita y los espectadores aprenden que él actúa (y es tratado) como un niño cuando está cerca de ella, dejándola alimentarlo con galletas y leyendo libros para niños.

La abuela lo lleva al trabajo y lo despide con un beso, dejando una marca de beso en la frente. Bob Esponja es molestado por todos en el “Crustáceo Cascarudo”, y regresa a la casa de la abuela al día siguiente con Patricio, listo para actuar como adultos.

Patricio se rinde y actúa como un niño, y aunque Bob Esponja hace todo lo posible para seguir actuando como un adulto, se desmorona y le dice a la abuela que quiere volver a ser un bebé. La abuela le dice que no tiene que ser un bebé para obtener su amor, y cuando Bob Esponja le pide que no le diga a nadie lo que sucedió, la cámara muestra a Calamardo y al resto de los clientes mirando por la ventana y burlándose de él. Después de eso, la abuela no ha vuelto a aparecer, aunque ha sido mencionada un par de veces.

Creado por Stephen Hillenburg, Bob Esponja hizo su debut oficial en Nickelodeonen 1999 y desde entonces se ha convertido en una de las series animadas estadounidenses de más larga duración (Foto: Nickelodeonen)

Pero, ¿por qué no volvió a aparecer? Marion Ross, la actriz que prestó su voz a Grandma, se retiró de la televisión en 2018, y el equipo detrás de Bob Esponja también decidió retirar al personaje, limitándola a apariciones que no hablan y menciones fuera de la pantalla.

La abuela apareció de nuevo en el corto ¿Qué más puede hacer una empanada de Krabby?, donde no tuvo ningún diálogo, y fue mencionada en el episodio de la temporada 6 “No Nose Knows” y en “Squid Noir” de la temporada 11.

El tiempo de la abuela en Bob Esponja fue breve, pero es un episodio que los fanáticos nunca olvidarán, y definitivamente dejó una impresión más grande de la que todos esperaban.

La abuela de Bob Esponja apareció solo una vez en las pantallas, en el episodio “Los Besos de la Abuela” (Foto: Nickelodeon)

MÁS SOBRE BOB ESPONJA