Como parte de los estrenos del mes en Netflix, este 22 de febrero se estrena “Avatar: The Last Airbender” (“Avatar: La leyenda de Aang” en español), una adaptación live action de la serie homónima de Nickelodeon de 2005 y que se convirtió en una de las más populares en la historia de la cadena.

La producción, compuesta por ocho episodios, sigue a Aang, interpretado por Gordon Cormier, un joven Avatar que busca dominar los poderes y habilidades de los cuatro elementos y así poner fin a la tiranía de la Nación del Fuego.

En su batalla, el Avatar no estará solo, pues contará con la ayuda de jóvenes aliados, como Sokka, Zuko y Katara, esta última interpretada por la joven y exitosa actriz Kiawentiio.

1. ¿QUIÉN ES KIAWENTIIO?

Kiawenti:io Tarbell es una actriz y cantante canadiense de 17 años con ascendencia Mohawk , una tribu asentada al norte del país norteamericano.

La joven cuenta experiencia en series de televisión que hizo su debut en “Anne with an E” de CBC, además de ser confirmada como integrante de “Avatar: The Last Airbender”, la nueva producción de Netflix basada en el exitoso anime de Nickelodeon.

Escena de "Avatar: la leyenda de Aang" (Foto: Netflix)

2. FICHA DE DAROS DE KIAWENTIIO

Nombre : Kiawenti:io Tarbell

: Kiawenti:io Tarbell Fecha de nacimiento : 28 de abril de 2006

: 28 de abril de 2006 Lugar de nacimiento : Akwesasne, Québec

: Akwesasne, Québec Ocupación : actriz y cantante

: actriz y cantante Edad : 17 años

: 17 años Nacionalidad : canadiense

: canadiense Instagram: kiawentiio

3. EL PERSONAJE DE KIAWENTIIO EN “AVATAR: THE LAST AIRBENDER”

En la nueva producción de Netflix, la actriz canadiense interpreta a Katara, la última maestra el agua tras la muerte de su padre a manos de la Nación del Fuego, por lo que se une a Aang (Gordon Cormier), el maestro del aire, en su lucha y búsqueda de desatar su verdadero potencial.

En la producción original de Nickelodeon, el personaje tiene 14 años y en un futuro se casará con Aang y se convertirá en madre de Kya, Bumi y Tenzin.

Escena de "Avatar: la leyenda de Aang" (Foto: Netflix)

4. LAS PELÍCULAS Y SERIES DE KIAWENTIIO

Antes de su rol como uno de los personajes principales de “Avatar”; la joven fue parte de “Anne with an E”, la serie de Netflix que sigue a una joven huérfana que aprende a navegar en la Isla del Príncipe Eduardo. En la producción canadiense, la actriz interpretó a Ka’kwet, un joven miembro del pueblo Mi’kmaq que construye un estrecho vínculo con Anne.

Al año siguiente, en 2020, fue una de las figuras principales en “Beans”, como una niña Mohawk de 12 años que vivía en Kahnawake durante 1990, en la Crisis de Oka, el enfrentamiento entre las autoridades y una comunidad nativa por la posesión de tierras, la cual acabó con dos fallecidos. Por su papel, el Círculo de Críticos de Cine de Vancouver le otorgó el premio One to Watch.

Finalmente, en 2021, fue parte de la comedia “Rutherford Falls” como Naya Thomas y en 2024 se unió a la temporada 2 de “What If…?” como Wáhta en el episodio “¿Y si… Kahhori reformara el mundo?”.

5. KIAWENTIIO EN INSTAGRAM