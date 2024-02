Aang es el personaje principal de “Avatar: The Last Airbender”, un maestro aire de sólo 12 años que está aprendiendo a dominar los cuatro elementos: Agua, Tierra, Fuego y Aire para poder restablecer el equilibrio en un mundo amenazado por la aterradora Nación del Fuego. Debido a que es el único individuo que puede mantener la armonía en estas cuatro naciones y servir de vínculo entre el mundo físico y el mundo espiritual, el que menos quiere saber quién es el actor que lo interpreta en la adaptación live-action de Netflix, basada en la querida serie animada homónima de Nickelodeon de 2005. A continuación, te contamos lo que debes saber sobre Gordon Cormier.

Antes te precisamos que en la trama, el personaje principal es el último nómada del Aire y tiene 112 años, pero al haber estado en animación suspendida por un siglo, tiene una edad aparente de 12 años. Su misión es hacer que la Tribu Agua, el Reino Tierra, los Nómadas del Aire y la Nación del Fuego vivan en completa armonía, una tarea difícil luego de que los integrantes de esta última causaran una guerra cuando él estaba congelado dentro de un iceberg.

Gordon Cormier como Aang en una escena de la serie "Avatar: The Last Airbender" (Foto: Netflix)

1. DATOS PERSONALES DE GORDON CORMIER

Nombre completo: Gordon Kyle Diez Cormier

Gordon Kyle Diez Cormier Lugar de nacimiento: Vancouver, Columbia Británica, Canadá

Vancouver, Columbia Británica, Canadá Nacionalidad: Canadiense

Canadiense Cumpleaños: 9 de octubre

9 de octubre Año de nacimiento: 2009

2009 Edad: 14 años

14 años Instagram: @gordoncormier_official

2. ¿QUIÉN ES GORDON CORMIER?

Gordon Cormier es un actor canadiense de ascendencia filipina que se hizo conocido por interpretar a Joe en “The Stand”, de 2020.

El actor canadiense Gordon Cormier asiste al estreno de "Avatar: The Last Airbender" de Netflix en el Teatro Egipcio de Hollywood, California, el 15 de febrero de 2024 (Foto: Frederic J. Brown / AFP)

3. SU FAMILIA Y PRIMEROS AÑOS

Sus padres son Gordon Cormier Senior y Genalyn Cormier. El histrión creció en Vancouver y desde muy pequeño se interesó en la actuación.

4. SE FORMA COMO ACTOR

Al ver su amor por el mundo de la actuación, sus padres lo inscribieron en Vancouver Young Acting School. A la par hacía audición para pequeños papeles televisivos.

Gordon Cormier luciendo una gran sonrisa en el estreno de "Avatar: The Last Airbender" en el Teatro Egipcio de Hollywood, California, el 15 de febrero de 2024 (Foto: Frederic J. Brown / AFP)

5. TRABAJO ACTORAL

Gracias a su talento, Gordon hizo su primera aparición en televisión en 2019 con un cameo menor en “Get Shorty”. Ese mismo año apareció en “A Christmas Miracle” y “Lost in Space”. En 2020, en “The Stand”, con un papel recurrente en ochos episodios. En 2021, en “Two Sentence Horror Stories” y “Gabbu Duran: The Unsittables”, y en 2024 en “Avatar: The Last Airbender”.

6. ACTOR DE VOZ

Gordon Cormier también ha prestado su voz para dos series televisivas: “Vamos Zenko” (2022) como Luis en 13 episodios y “Ready Jet Go! Space Camp” (2023) como Mitchell Peterson.

El joven actor vistiendo una casaca marrón y sonriendo para una fotografía (Foto: Gordon Cormier / Instagram)

7. LE GUSTA EL TAEKWONDO Y SKATE

Desde los 4 a los 7 años, practicó taekwondo, arte marcial que disfruta; es más subió una fotografía a sus redes sociales con su uniforme cuando era niño. Asimismo, le gusta el skate.

Cuando el actor era pequeño luciendo su uniforme de taekwondo (Foto: Gordon Cormier / Instagram)