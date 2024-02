CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Basada en la serie animada de Nickelodeon, “Avatar: The Last Airbender” (“Avatar: La leyenda de Aang” en español) es el live-action de Netflix creado por Albert Kim que narra la historia de Aang, el último maestro Aire, que debe aprender a dominar los cuatro elementos y restablecer el equilibrio en un mundo amenazado por la Nación del Fuego.

La Tribu Agua, el Reino Tierra, la Nación del Fuego y los Nómadas del Aire vivieron en paz hasta que el Señor del Fuego Sozin decidió aprovechar que la encarnación actual del Avatar aún no había surgido para conquistar el resto del mundo. El primer paso fue eliminar a todos los Nómadas del Aire, lo que hacen justo cuando el pequeño Aang se enteró de que es el siguiente Avatar y salió a dar un paseo para asimilar su nueva realidad.

Mientras estalla la guerra, el protagonista de “Avatar: The Last Airbender” y su bisonte celeste Aapa se enfrentaron a una fuerte tormenta, y posteriormente Aang quedó atrapado en un enorme bloque de hielo. Un siglo después, dos hermanos de la Tribu Agua, Sokka y Katara, lo encuentran y lo llevan a su aldea.

Katara y Sokka llevan a Aang a su aldea en el primer episodio del live-action "Avatar: The Last Airbender" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “AVATAR: THE LAST AIRBENDER”?

El príncipe Zuko, el desterrado hijo del señor del fuego Ozai que debe capturar al Avatar para volver a su hogar, vislumbra la luz que emerge cuando Aang es liberado, así que ordena a sus tripulación seguir el rastro a pesar de los consejos de su tío, el general Iroh, quien cree que se trata de otra señal errónea.

Al despertar, Aang se entera de que durmió por cien años y que su hogar fue destruido por la Nación Fuego al igual que todos sus miembros. Pero no tiene tiempo para procesar su pérdida, ya que Zuko llega a las puertas de la aldea y amenaza con quemarla. Para evitar más muertes, Aang se entrega sin pelear.

Tras recorrer el barco de Zuko, Aang escapa con ayuda de Sokka y Katara. Juntos se embarcan en una búsqueda fantástica y llena de acción para salvar el mundo. El primer paso es llegar a la isla Kyoshi y conectar con la Avatar del Reino Tierra. Mientras el protagonista de “Avatar: The Last Airbender” ve una visión de la Tribu Agua del Norte enfrentando un ataque, el comandante Zhao ataca el lugar para atrapar al Avatar.

Aunque Zhao dice ayudar a Zuko, en realidad es ambicioso y quiere quedarse con todo el crédito. Cuando la caída del lugar parece inminente, la Avatar Kyoshi le muestra a Aang de lo que es capaz un Avatar. Los enemigos huyen y Aang puede continuar su camino. En la isla, Sokka conoce a Suki, la líder de una fuerza de élite.

La siguiente parada es Omashu, una de las fortalezas del Reino Tierra, donde Aang es arrestado tras enfrentarse a Zuko, quien escapa gracias a la ayuda de Iroh. Una conspiración, un mecanicista y un grupo de rebeldes complican los planes de Aang, Katara y Sokka. Iroh es enviado a otro lugar, desde donde es rescatado por su sobrino, y Aang es llevado ante el rey, quien no es otro que Bumi, un viejo amigo del nuevo Avatar.

Bumi está enojado con Aang por abandonarlos cuando más lo necesitaban, pero tras unas excéntricas pruebas y una pelea, hacen las paces. A medida que el grupo principal avanza, elevan sus poderes y habilidades, pero al entrar al Mundo de los Espíritus necesitan más que eso. Sokka y Katara quedan atrapados por un espíritu primitivo llamado Koh the Face Stealer, así que Aang debe visitar el santuario del Avatar Roku para salvarlos.

Zuko y su tío Iroh persiguen a Aang para atraparlo y complacer al señor del Fuego Ozai en la serie live-action "Avatar: la leyenda de Aang" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “AVATAR: THE LAST AIRBENDER”?

Después de escapar de Zhao con ayuda de Zuko, Aang y su grupo en “Avatar: The Last Airbender” llegan a la Tribu Agua del Norte. Katara cree que ese es el lugar indicado para perfeccionar sus habilidades, pero descubre que a las mujeres no se les permite pelear. Para cambiar eso, se enfrenta al Maestro Pakku, pero es derrotada. No obstante, se gana el respeto de varios.

Por su parte, Sokka forma un vínculo con la princesa Yue, una sacerdotisa que puede viajar por el mundo de los espíritus porque cuando era pequeña fue salvada por un pedazo del espíritu de la luna. De hecho, es el encargado protegerla cuando la Nación Fuego ataca y ella insiste en ayudar.

¿Cuáles son los verdaderos planes de Zhao?

Después de contar con el respaldo de Azula, la Princesa de la Nación del Fuego, el comandante Zhao está seguro de que sus ambiciosos sueños se harán realidad. Para ello tiene una plan secreto que no comparte con Iroh: atacar en la luna llena, cuando los maestros Agua alcanzan su máximo nivel, para quitarles sus poderes.

El avatar Kuruk de la tribu Agua le advierte a Aang que Zhao planea matar al espíritu de la luna, así que junto a Katara, a quien finalmente le permiten luchar, va a buscar a Yue y Sokka al oasis. La aparición de Zuko complica las cosas, pero Katara se encarga de él, mientras Aang va a salvar el espíritu de la luna. Sin embargo, no lo consigue y provoca el caos en el mundo.

Para controlar el daño, Aang se entrega al Espíritu del Océano, a pesar de que Yue le advierte de que se perderá en el mundo de los espíritus. Antes de que sea demasiado tarde, Yue recuerda que tiene una pequeña parte del espíritu de la luna y la utiliza para salvarla. El sacrificio tranquiliza Aang y el espíritu del océano.

En tanto, Zuko se enfrenta a Zhao por arruinar su misión, pero el comandante le revela que Ozai no quiere que vuelva a casa y que solo lo ha utilizado para motivar a Azula y convertirla en la sucesora de la Nación Fuego. La noticia lo deja abrumado, lo que Zhao aprovecha para atacar, pero Iroh llega justo a tiempo para salvar a su sobrino.

Aunque lograron resistir el ataque, Aang es consciente de que debe aprender a dominar los otros elementos para salvar al mundo. Ahora que Katara se ha convertido en una maestra Agua, será la encargada de enseñarle a controlar ese elemento.

Al final de “Avatar: The Last Airbender”, el señor del Fuego Ozai se entera del ataque, pero no lo considera malas noticias, ya que se trataba de una distracción para que Azula y su ejército llegarán a Omashu, arrestaran al rey Bumi. Además se revela que el siguiente objetivo es Ba Sing Sae. ¿Significa que habrá una segunda temporada?

Azula (Elizabeth Yu) llega a Omashi y arresta a Bumi al final de la serie "Avatar: The Last Airbender" (Foto: Netflix)