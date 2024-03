CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Basada en la novela “Spaceman of Bohemia” de 2017 de Jaroslav Kalfar, “El astronauta” (“Spaceman” en su idioma original) es una película de Netflix que narra la historia del comandante Jakub Procházka (Adam Sandler), un astronauta que se embarca en una solitaria misión de investigación al borde del sistema solar. Después de seis meses se da cuenta de que la distancia está afectando su matrimonio. En medio de su desesperación, conoce a una extraña criatura especial que se ofrece a escucharlo y a ayudarlo a encontrar la raíz del problema.

La cinta dirigida por Johan Renck a partir de un guion de Colby Day empieza con Jakub soñando que recorre un río y un bosque con su traje de cosmonauta. La voz de Peter (Kunal Nayyar), su contacto en la Tierra, lo despierta para brindar una importante conferencia como parte del Programa Euroespacial. Durante la reunión habla de lo que implica examinar la misteriosa y antigua nube de polvo conocida como Chopra, pero la pregunta de una estudiante de sexto grado lo deja muy afectado: “Leí que eres el hombre más solo del mundo. ¿No te pone triste estar tan lejos?”.

Mientras realiza sus actividades diarias, el protagonista de “El astronauta” no puede dejar de pensar en su esposa Lenka (Carey Mulligan) y en que no ha hablado con ella en varios días. La idea de que su matrimonio no resista la distancia lo atormenta, incluso el medicamento que utiliza para dormir ya no tiene ningún efecto. En medio de esa crisis, tiene una pesadilla con una pequeña criatura que se esconde en su cuerpo.

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “EL ASTRONAUTA”?

Al ver el estado de Jakub, Peter le recomienda tomar una siesta para recuperarse, además insiste en saber cómo está realmente, ya que su salud mental es parte crucial de la misión. Pero el comandante asegura estar bien y continúa con su trabajo diario, lo que incluye simulaciones de recolección de muestras de Chopra y enviar algunos datos de la expedición.

Una noche, mientras intenta comunicarse con su esposa por medio de CzechConnect, escucha la voz de otra persona. Aunque cree se trata de una interferencia, más tarde descubre que se trata de una una misteriosa criatura del principio de los tiempos que encuentra escondida en las entrañas de su nave. Al principio cree que es parte de su imaginación y le pide a Peter que revise las cámaras, pero están dañadas. Luego escapa de ella y pide que descontamine la nave, pero eventualmente acepta que está ahí e interactúa con la criatura a la que nombra Hanus.

Hanus lo llama “Humano delgado” y le cuenta que luego de que los Gorompeds, criaturas parásitas, se apoderaron de su planeta, escapó y se sintió atraído a la Tierra, así que estudió su historia y lenguas, además admite que nunca logró entenderlos. Luego se topó con la nave de Jakub y su soledad lo intrigó. Tras observarlo por varios meses, cree que puede ayudarlo.

¿Por qué Lenka no se comunica con Jakub?

En los primeros minutos de “El astronauta”, la Comisionada Tuma recibe el mensaje de Lenka para su esposo. Luego de ver el video en el que la mujer de Jakub lo abandona definitivamente, decide esconder la grabación para proteger al comandante y a la misión del Programa Euroespacial. Cada vez que Procházka pregunta por Lenka le dan un excusa diferente: “está de viaje a casa de su madre” y “hay un problema con su CzechConnect”.

¿Dónde está Lenka? En realidad si está con su madre, a quien le informa que ha decidido separarse de Jakub porque se siente abandonada y no puede más con esa situación. Además, le explica que pasará el resto de su embarazo en un refugio especial para mujeres en condiciones similares.

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “SPACEMAN”?

¿Hanus ayuda a Jakub?

A medida que “Spaceman” avanza, Jakub revive los recuerdos más importantes de su vida con ayuda de Hanus. Desde algunos momentos traumáticos de su infancia hasta lo que vivió con Lenka. Al parecer el comandante Procházka está obsesionado con completar su misión con éxito para limpiar el nombre de su padre, quien fue juzgado por los errores que cometió.

Los recuerdos con Lenka demuestran que su matrimonio se fue afectado por su nueva misión, ya que la distancia entre ellos siempre existió, aunque estaban a pocos centímetros. Jakub no estaba con Lenka cuando perdió su primer embarazo y cuando ella buscó consuelo en su marido, este le dio más relevancia a un problema menor en la nave y la dejó lidiar solo con un dolor que debía ser de ambos.

Finalmente, Hanus comprende que Jakub es una persona egoísta y que solo se preocupa por él y lo relacionado con su misión. Después de criticarlo por su “soledad es autoinfligida”, la criatura expresa que ya no le parece interesante de estudiar, ya que se niega a analizar sus errores y enmendarlos, y se marcha. El comandante le suplica que se quede y promete hacer lo necesario.

¿Jakub logra volver con Lenka?

Después de perder la comunicación con la Tierra por un tiempo, Jakub logra comunicarse con Peter, a quien persuade de llamar a Lenka. Aunque la mujer no dice ni una palabra, Procházka se disculpa por dejarla atrás, a pesar de que ella es lo más le importa, por no hacer el esfuerzo de conocerla, por vivir por la razones equivocadas. También asegura que si pudiera hacerlo de nuevo, lo haría mejor.

Cuando se acercan a Chopra llega el momento de recolectar las muestras, pero Jakub abandona la misión al ver que Hanus, quien admitió que será devorado por los Gorompeds, sale de la nave. Procházka lo sigue y se dirige a la nube de polvo, allí ve el principio y el final del universo. En ese lugar, perdona a su padre y a él mismo, además, comprende que todo lo que le hace falta es Lenka.

Al final de “Spaceman”, Hanuš muere, pero antes le dice que la sabiduría de los humanos es la esperanza.Mientras Jakub ve a su esposa en el sueño del principio de la película de Netflix, aparece una nave surcoreana y lo rescata. Más tarde, Jakub vuelve a hablar con Lenka, lo que sugiere que tiene esperanzas de salvar su matrimonio.

