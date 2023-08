Dirigida por Sammi Cohen a partir de un guion de Alison Peck, “¡No estás invitada a mi bat mitzvá!” (“You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah” en su idioma original) es una comedia de Netflix producida por Adam Sandler y basada en la novela para adultos jóvenes del mismo nombre de Fiona Rosenbloom.

La película que se estrenará el 25 de agosto de 2023 en la popular plataforma de streaming sigue a Stacy y Lydia, dos mejores amigas que están planeando un bat mitzvá inolvidable, hasta que un chico muy popular y el drama escolar amenazan con arruinarlo todo.

Sunny Sandler, Samantha Lorraine, Idina Menzel , Jackie Sandler, Adam Sandler, Sadie Sandler, Dylan Hoffman, Sarah Sherman, Dan Bulla, Ido Mosseri, Jackie Hoffman y Luis Guzmán conforman el elenco de “¡No estás invitada a mi bat mitzvá!” Entonces, ¿quién es quién en la nueva película de Netflix?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “¡NO ESTÁS INVITADA A MI BAT MITZVÁ!”

1. Sunny Sandler como Stacy Friedman

Sunny Sandler interpreta a Stacy Friedman, una niña de 13 años que tiene grandes planes para su bat mitzvá, pero las cosas no salen como lo tenía pensado debido a un chico popular. Además, la guerra con su mejor amiga amenaza con arruinar la noche más importante de su vida.

Sunny Sandler como Stacy Friedman en la película "¡No estás invitada a mi bat mitzvá!" (Foto: Netflix)

2. Samantha Lorraine como Lydia Rodriguez Katz

Samantha Lorraine da vida a Lydia Rodriguez Katz, la mejor amiga de toda la vida de Stacy y que también está ocupada planeando su bat mitzvá. De acuerdo con la descripción de Netflix, “cuando un chico se interpone entre la pareja, sus fiestas tomarán caminos separados y algunos errores tontos podrían acabar con su amistad para siempre”.

Samantha Lorraine como Lydia Rodriguez Katz en la película "¡No estás invitada a mi bat mitzvá!" (Foto: Netflix)

3. Idina Menzel como Bree Friedman

Idina Menzel, la reconocida actriz y cantante con una amplia lista de películas, series y obras de teatro, asume el rol de Bree Friedman en “¡No estás invitada a mi bat mitzvá!”. Se trata de la madre de Stacy y “una amorosa matriarca familiar que no tiene tiempo para tonterías de sus hijas ni de su marido”.

Idina Menzel como Bree Friedman en la película "¡No estás invitada a mi bat mitzvá!" (Foto: Netflix)

4. Adam Sandler como Danny Friedman

Adam Sandler, que anteriormente participó en “Punch-Drunk Love”, “Uncut Gems”, “The Waterboy”, “The Wedding Singer”, “Funny People”, “Big Daddy”, “Hotel Transylvania” y “50 First Dates”, da vida a Danny Friedman, el padre de Stacy y Ronnie, personajes interpretados por sus hijas en la vida real, Sunny y Sadie.

Adam Sandler como Danny Friedman y Idina Menzel como Bree Friedman en la película "¡No estás invitada a mi bat mitzvá!" (Foto: Netflix)

5. Jackie Sandler como Gabi Rodriguez Katz

Jackie Sandler, que apareció en “Little Nicky”, “Kevin Can Wait”, “50 First Dates”, “Grown Ups” y “Just Go with It”, es la encargada de interpretar a Gabi Rodriguez Katz, la madre de Lydia.

Jackie Sandler como Gabi Rodriguez Katz en la película "¡No estás invitada a mi bat mitzvá!" (Foto: Netflix)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “¡No estás invitada a mi bat mitzvá!”: