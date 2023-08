La alianza entre Adam Sandler y Netflix sigue dando frutos y una nueva comedia del actor estadounidense acaba de ser anunciada: “No estás invitada a mi bat mitzvá”. Se trata de una película en la que también incluirá a su esposa Jackie y sus hijas Sunny y Sadie Sandler. La cinta ya tiene fecha de estreno y tráiler oficial. Conoce aquí los detalles de esta ficción.

Después de “Garra” y “Misterio a bordo”, el siguiente trabajo de Sandler para la plataforma de streaming es una comedia sobre adolescentes que promete más de una carcajada y, por qué no, algunas lágrimas.

El incansable comediante estadounidense será uno de los protagonistas de la cinta, pero ya no lo veremos en el típico papel central, sino que la toma gira más hacia sus hijas y las estrellas juveniles de “You’re So Not Invited to My Bat Mitzvá”, el título original de la cinta.

Antes de que leas de qué se trata, te compartimos el tráiler oficial de la película de Adam Sandler y Netflix, “No estás invitada a mi Bat Mitzvá”:

¿DE QUÉ TRATA “NO ESTÁS INVITADA A MI BAT MITZVÁ”?

De acuerdo a la sinopsis de la película “No estás invitada a mi bat mitzvá”: “Las mejores amigas de toda la vida Stacy (Sunny Sandler) y Lydia (Samantha Lorraine) han soñado durante mucho tiempo con bat mitzvahs épicos, pero cuando el chico popular Andy Goldfarb (Dylan Hoffman) y el drama de la escuela hebrea se interponen entre ellos, sus planes perfectos se tuercen cómicamente”.

La dirección de la película está a manos de Sammi Cohen, con un guión escrito por Alison Peck. La trama, además, está basada en el libro homónimo de Fiona Rosenbloom. Adam Sandler también formará parte del equipo de producción.

¿CÓMO VER “NO ESTÁS INVITADA A MI BAT MITZVÁ”?

La película “No estás invitada a mi bat mitzvá”, con una duración de 1 hora con 43 minutos, se podrá ver en la plataforma de streaming Netflix a partir del viernes 25 de agosto, la fecha de estreno oficial.

Para ver la ficción de manera online, debes contar con una suscripción al servicio y, luego, hacer click en este enlace para dirigirte directamente a la cinta.