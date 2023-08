Adam Sandler, el renombrado actor de comedia, se ha ganado el corazón de la audiencia en numerosas ocasiones con su carisma y humor característicos. Sin embargo, detrás de los reflectores, el actor también ha formado una hermosa familia junto a su esposa, Jackie. Los Sandler formaron parte de “¡No estás invitada a mi bat mitzvá!” (“You Are So Not Invited To My Bat Mitzvah”) y, a que no sabes quiénes son las hijas del actor. ¿Todas aparecieron en la película de Netflix? ¿Quiénes faltaron? Aquí te contamos más sobre ellas.

El 25 de agosto de 2023 se estrenó esta divertida comedia adolescente. Esta producción marcó un momento especial al contar con la participación no solo de Adam, sino también de su esposa, quien interpreta el papel de Gabi Rodriguez en la película. La cinta se convirtió en un proyecto familiar que reflejó el amor y la colaboración entre los miembros de la familia Sandler en la pantalla grande.

Ambos se conocieron en el set de la comedia “Big Daddy” en 1999 y formaron una conexión inmediata. Cuatro años después de aquel primer encuentro, la pareja decidió dar el siguiente paso, se casó en la casa frente al mar de Dick Clark en Malibú y empezó a formar su familia.

Ahora, ¿cuántas hijas tiene Adam Sandler? El actor es padre de dos encantadoras hijas, quienes han heredado no solo sus genes, sino también su carácter único y talento. A continuación, te presentamos un vistazo a la vida y logros de estas jóvenes que están creciendo bajo la influencia de la fama y la creatividad de su talentoso padre.

¿QUIÉNES SON LAS HIJAS DE ADAM SANDLER Y A QUÉ SE DEDICAN?

1. Sadie Madison Sandler

Sadie Sandler nació el 6 de mayo de 2006, por lo que actualmente tiene 17 años. Es la mayor de las hijas de Adam y Jackie Sandler. En agosto de 2020, fue parte de la película “¡No estás invitada a mi bat mitzvá!”, junto al resto de su familia, e interpretó al personaje de Ronnie Friedman.

Sadie Sandler como Ronnie Friedman en "¡No estás invitada a mi bat mitzvá!" (Foto: Netflix)

Sin embargo, esa no fue la primera aparición de la joven en la gran pantalla, ya que, anteriormente, había realizado cameos en diversos títulos protagonizados por su padre.

Hizo su primera aparición en el 2008 con “You Don’t Mess with the Zohan”. Ese mismo año, tuvo un pequeño papel en “Bedtime Stories”.

Aunque todavía es joven, todo indica que Sadie seguirá los caminos de su padre para volverse una actriz, ya que los proyectos siguen agendándose. El próximo es en la película animada de Netflix “Leo”.

2. Sunny Sandler

Por su parte, Sunny Sandler nació el 2 de noviembre de 2008, poco más de dos años después que su hermana mayor, por lo que actualmente tiene 14 años. Al igual que Sadie, ha aparecido en varias películas de su padre, incluyendo “Grown Ups”, “Blended” y “Murder Mystery”.

Aunque no sabemos si eligirá convertirse en una actriz cuando crezca, su carrera definitivamente ha dado un gran salto desde que protagonizó “¡No estás invitada a mi bat mitzvá!”, donde interpreta a Stacy Friedman.

Sunny Sandler como Stacy Friedman en la película "¡No estás invitada a mi bat mitzvá!" (Foto: Netflix)

Definitivamente, optaría por algo dentro del mundo artístico, pues la adolescente también tiene una predilección por la música. Cantó “A Million Dreams” de “The Greatest Showman” durante uno de los shows de comedia de Adam en junio de 2019.

En una ocasión, Adam Sandler comentó que incluir a sus hijas en sus películas no fue por iniciativa propia, sino que ellas se lo habían pedido. Sin embargo, al estar tan jóvenes no se acostumbraban al régimen de un set de grabación.

“Uno pensaría que los niños estarían muy emocionados de estar en una película. Más o menos, diría que si estuvieran en una película y llegaran a las 8, diría que alrededor de las 9:20, escucho: ‘¡¿Cuánto más ?! ¡Por favor, déjenme irme!’ Hacen que parezca que los estoy obligando a hacerlo. Mientras tanto, me estuvieron preguntando todo el maldito año: ‘¿Puedo estar en tu próxima película, papá?’”, dijo Adam durante una entrevista con The Drew Barrymore Show en octubre de 2020.