En el mundo de las comedias adolescentes,”¡No estás invitada a mi Bat Mitzvá!” (“You Are So Not Invited To My Bat Mitzvah” en inglés) emerge como una historia que cautiva por su enfoque en la amistad y los desafíos que enfrentan dos mejores amigas, Stacy y Lydia. Aunque tiene un final satisfactorio, aquí resolvemos cualquier duda que pueda haber quedado de la cinta de Netflix.

La película, protagonizada por Sunny Sandler, la hija del famoso actor Adam Sandler, quien interpreta a su padre dentro de la ficción, se sumerge en las expectativas y los sueños de Stacy y Lydia mientras imaginan sus Bat Mitzvah perfectos.

Estas celebraciones, que marcan un hito en la vida judía y simbolizan la transición a la adultez, se convierten en el telón de fondo de una trama que explora las complejidades de la amistad en medio de las tensiones adolescentes.

La historia toma un giro inesperado cuando un drama escolar, relacionado con su mutuo interés en un chico, se interpone entre ellas. Sin embargo, el desenlace del largometraje lleva consigo un mensaje de redención y renovación. La película culmina con un emocionante bat mitzvá que no transita por el camino esperado.

Antes de continuar, mira aquí el tráiler de “¡No estás invitada a mi Bat Mitzvá!”.

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “¡NO ESTÁS INVITADA A MI BAT MITZVÁ?

¿Quién se queda con Andy?

Al final de “¡No estás invitada a mi Bat Mitzvá!”, las chicas aprenden una gran lección siendo aún adolescentes: parejas románticas van y vienen, pero las amistades son para siempre.

Después de un beso en una fiesta que provocó la ruptura con Stacey, Lydia se convierte en la novia de Andy. Sin embargo, la dinámica cambia cuando Andy decide terminar con Lydia y comienza a coquetear con Stacey. Esta situación culmina en un beso entre Andy y Stacey en un templo judío, generando un conflicto entre el rabino y el padre de Stacey.

Dylan Hoffman interpreta a Andy Goldfarb en “¡No estás invitada a mi bat mitzvá!” (Foto: Netflix)

En última instancia, ninguno de los dos vínculos prospera, y ninguna de las chicas acaba quedándose con Andy.

¿Por qué empeora la relación entre Stacy y Lydia?

Aunque Stacy y Lydia habían discutido a causa de Andy, el enfrentamiento escala y se vuelve casi irreconciliable cuando Stacey arruina el Bat Mitzvá de Lydia.

Las amigas estaban a punto de solucionar sus diferencias, pero el personaje de Sunny Sandler olvidó la alteración que había hecho al video de la ceremonia de Lydia, por lo que terminó emitiéndose y dejándola humillada.

¿Cómo Stacy y Lydia logran retomar su amistad?

El haber arruinado el Bat Mitzvá de Lydia hizo parecer que la amistad de ambas era irreconciliable. Sin embargo, esto se solucionó cuando Stacy decidió sacrificar algo preciado para ella: la idea de su ceremonia perfecta.

En la escena del monólogo del templo, nos damos cuenta que la protagonista ha madurado un poco y se ha dado cuenta de su error, ya que le duele la ausencia de su mejor amiga. Por ello, va a buscarla a su casa para pedirle que la perdone y asista a su fiesta, pero se topa con su rechazo.

No obstante, Lydia decide asistir a último momento y se da cuenta que Stacy había cambiado los planes para que también sea una celebración para su amiga, dado que había arruinado su Bat Mitzvá.

En ese emotivo momento, ambas amigas comparten un baile lento, simbolizando que su relación siempre debe prevalecer como una hermandad antes que cualquier diferencia.