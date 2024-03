No cabe duda de que Paul Dano es un actor muy versátil, pues todos los papeles que ha interpretado a lo largo de sus más de 20 años de carrera así lo demuestran; por ello, para muchos no resulta extraño verlo asumiendo nuevas facetas como la de hace poco: interpretar a Hanus, la extraña araña gigante que encuentra Jakub Prochazka en su nave durante una misión espacial en la película “Spaceman”. Si bien, él no encarna en sí a este ser, presta su voz para capturar no sólo la atención del personaje principal, también de los espectadores. Pero ¿cómo se sintió con su rol y qué fue lo que más le gustó? A continuación, te lo contamos.

Cabe precisar que el filme de ciencia ficción está disponible en Netflix desde el 1 de marzo, fecha en la que veremos a Adam Sandler en el protagónico. En la trama, él acepta ir al espacio sin consultarlo con su esposa embarazada, lo que hará que entre ellos su relación se quiebre, ya en su travesía se cuestionará algunas de las decisiones que ha tomado en el pasado.

Paul Dano durante una sesión fotográfica para la película 'Spaceman' presentada en la Gala Especial de la 74ª edición de la Berlinale, el primer gran festival de cine del año en Europa, en Berlín el 21 de febrero de 2024 (Foto: Tobias Schwarz / AFP )

¿QUÉ DIJO PAUL DANO DE SU PERSONAJE HANUS EN “SPACEMAN”?

En entrevista con GamesRadar+, Paul Dano señaló que ni bien recibió la invitación para formar parte de “Spaceman”, no lo dudó ni un segundo, pues estaba convencido que era hora de adentrarse a un nuevo mundo, ya que este es uno de sus primeros papeles de doblaje en filmes.

“Me encantó la idea y también me encantó su ejecución. Simplemente, ya sabes, Adam Sandler solo en una nave espacial hablando con una araña gigante, ya quieres verlo o leerlo (…). Me pareció extraordinario que la araña fuera como esta especie de doula de la muerte, una guía espiritual, una especie de tipo Zen que ha vivido todo este tiempo y todas estas galaxias”, indicó muy emocionado.

Asimismo, mencionó que le gustó mucho la historia porque aborda el misterio que hay en la humanidad: “Creo que la ciencia ficción permite eso: estás aquí en el espacio, pero en realidad estás solo por dentro”.

Hanus es una araña alienígena que aparece en la película "Spaceman" (Foto: Netflix)

Dano contó que para darle personalidad a Hanus en “El astronauta” fue muy riguroso, por lo que leyó todo al pie de la letra para entenderlo, pues pensaba que tenía que ser una criatura que debía trascender y ser recordada por todos, además del protagonista, claro está.

“Recuerdo que el director, Johan Renck, me preguntó cuando nos conocimos: ‘¿Crees que Hanuš es real?’. Y yo estaba como: ‘Bueno, por supuesto’. No creo que haya una manera de interpretar a alguien que no sea real [y] en realidad me gustó mucho lo que había allí en términos de su pequeña historia de fondo, que es que su civilización se ha perdido y que ha estado viajando durante miles de años”, dijo.