¿Quién no recuerda al teniente Frank Drebin tratando de resolver un caso, pero metiéndose en diferentes problemas en su lucha por mantener la justicia? Pues bien, aquel policía torpe está de regreso, pero ya no será interpretado por Leslie Nielsen, sino por Liam Neeson en el remake de “The Naked Gun”. Así como lo acabas de leer, la parodia policíaca, que nos sacó muchas carcajadas, retornará más divertida que nunca. ¿Cuál será su trama? ¿Cuándo se estrena? En los siguientes párrafos, lo que sabemos del filme.

Cabe señalar que tras el éxito de la primera cinta en 1988, se estrenaron dos secuelas los siguientes años: “The Naked Gun 2½: The Smell of Fear”, en 1991, y “The Naked Gun 33⅓: The Final Insult”, en 1994.

Liam Neeson satirizará su imagen en "The Naked Gun". En esta imagen, el actor asistiendo al estreno en Nueva York de "The Commuter" en el AMC Loews Lincoln Square el 8 de enero de 2018 (Foto: Angela Weiss / AFP)

¿DE QUÉ TRATA EL REMAKE DE “THE NAKED GUN”

Aún no se sabe con exactitud de qué tratará la trama de la nueva película, pero de lo que estamos seguros es que la diversión estará asegurada, más tomando en cuenta que a lo largo de las tres entregas, las risas jamás faltaron. Por tanto, ahora veremos a la estrella de acción de Hollywood Liam Neeson satirizando su imagen cuando asuma el rol del protagonista Frank Drebin.

Es preciso mencionar que la nueva cinta está basada en la popular franquicia “The Naked Gun” y en la serie de televisión “Police Squad!”.

Asimismo, este remake tampoco tiene un título, así que debemos esperar cómo la bautizará esta producción, que será dirigida y producida por Akiva Schaffer, quien coescribió el borrador del guion junto a Dan Gregor y Doug Mand.

Afiche de "The Naked Gun" con Leslie Nielsen como Frank Drebin (Foto: Paramount Pictures)

FECHA DE ESTRENO DE “THE NAKED GUN”

Aunque no aún no hay trama ni título dados a conocer, lo que sí fue difundido por Paramount fue la fecha de estreno de “The Naked Gun”, la cual llegará el 15 de julio de 2025.

ACTORES DE “THE NAKED GUN”

Por el momento, el único actor confirmado el Liam Neeson, quien asume el rol protagónico en este remake.

OTROS DATOS DE “THE NAKED GUN”

La película será producida por Seth MacFarlane y Erica Huggins a través de su empresa Fuzzy Door.

LO QUE DEBES SABER SOBRE LA FRANQUICIA DE “THE NAKED GUN”

Si has visto la franquicia de “The Naked Gun”, debes saber que nuestro querido, pero torpe policía Frank Drebin es una persona de buen corazón que en su afán de resolver diversos casos lo han llevado a aventuras inimaginables como defender a la realeza, prevenir bombardeos nucleares, defender el ambiente, proteger la entrega de los Óscar y huir de un asesinato.

En el caso no hayas disfrutado una de ellas o quieras volver la película de 1988, puedes disfrutarla en Paramount+.