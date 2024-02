Es oficial. La serie “Superman & Lois” de The CW llegará a su fin con su temporada 4, pese al deseo de muchos fans de continuar con la historia de la familia del legendario superhéroe en muchas más entregas. Pero, ¿por qué fue cancelada? ¿Cuánto tiene que ver la producción de “Superman: Legacy” de James Gunn en esta decisión? Si quieres conocer estos y otros detalles, presta atención a las siguientes líneas.

Vale precisar que “Superman y Lois” se estrenó en el 2021, con el protagónico de los actores Tyler Hoechlin y Bitsie Tulloch, quienes estaban acompañados de estrellas como Dylan Walsh, Alex Garfin y Jordan Elsass en el reparto.

Así, la ficción sigue a la periodista y al superhéroe más famosos del mundo y los cómics, explorando cómo lidian con todo el estrés, las presiones y las complejidades que conlleva ser padres trabajadores en la sociedad actual.

¿POR QUÉ “SUPERMAN & LOIS” FUE CANCELADA?

En declaraciones para The Wrap, Brad Schwartz, presidente de entretenimiento de The CW, confirmó que la cadena canceló la serie tras un pedido expreso de Warner Bros., ya que el estudio no quiere que otra propiedad de “Superman” compita con el estreno de “Superman: Legacy” en el 2025.

Como sabemos, esa película marca el inicio del nuevo DCU de James Gunn y Peter Safran, quienes ostentan el cargo de co-CEOs de DC Studios.

Así, al parecer, ninguno de ellos quiere que otra producción opaque su esperado lanzamiento, que cuenta con las actuaciones de David Corenswet, Rachel Brosnahan, Skyler Gisondo, Nicholas Hoult y Anthony Carrigan.

En ese sentido, podríamos decir que “Superman & Lois” queda como una víctima colateral de este enorme proyecto en camino, pese a que las cifras de audiencia respaldaban a la serie.

¿QUÉ LE ESPERA A “SUPERMAN & LOIS” EN SU TEMPORADA FINAL?

La temporada 4 de “Superman & Lois” ha sido anunciada para estrenarse durante la segunda mitad del 2024 y, de acuerdo con el testimonio de Schwartz, le proporcionará a los fans un desenlace a la altura de sus expectativas.

“Estamos agradecidos por los años de duro trabajo y la elegante narración de los guionistas, productores, actores y equipo de la serie, así como a nuestros magníficos socios de Warner Bros. Television y Berlanti Productions (...) Mientras Superman se embarca en su último vuelo, el equipo nos deja con una despedida absolutamente épica de 10 episodios que hay que ver en cada minuto de una de las familias más legendarias de la CW”, aseguró el directivo.

Por otro lado, la protagonista Elizabeth Tulloch le aseguró a la influencer Mama’s Geekz que: “Hay muertes. Es muy épico. Nos vamos con una explosión. Al final, hay mucho en juego”.

