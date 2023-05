¡Nicolas Cage tiene un cameo como Superman en “The Flash”! Probablemente, esta noticia ha entusiasmado a muchos fanáticos de DC. No solo porque el actor cumpliría el sueño de darle vida a Clark Kent, sino también porque tendremos a un trío histórico del cine en la cinta: “Nic”, Michael Keaton y Ben Affleck.

Ellos se suman al elenco que está conformado por celebridades como Ezra Miller, Sasha Calle, Michael Shannon, Maribel Verdú y Kiersey Clemons, por solo mencionar algunos nombres.

Pero, ¿cuál es la explicación del cameo de Nicolas Cage en este proyecto? A continuación, te revelamos todos los detalles que debes saber respecto a la presencia de la estrella de “Face / Off” en la producción.

EL CAMEO DE NICOLAS CAGE COMO SUPERMAN EN “THE FLASH”

En una entrevista concedida a Esquire, el director Andy Muschietti reveló que Nicolas Cage sería el encargado de interpretar a Superman en la película “The Flash”. Según su testimonio, el histrión ganador del Óscar estuvo comprometido con su personaje, pese a que solo tuvo una breve aparición en el largometraje: “Nic fue absolutamente maravilloso. Aunque el papel era un cameo, se sumergió en él”, afirmó.

Como todo un fan de Cage, el cineasta se mostró entusiasmado con la oportunidad de grabar al lado del artista: “Soñé toda mi vida con trabajar con él. Espero poder volver a trabajar con él pronto”, dijo.

Por último, confesó que Nicolas aceptó ser parte del proyecto debido al gran amor que siente por el superhéroe: “Él es un gran fanático de Superman. Un fanático de los cómics”, puntualizó.

En esa misma línea, es sabido que el intérprete nombró a su hijo Kal-El, haciendo referencia directa al nombre de nacimiento de Superman en su planeta de origen, Krypton. ¡Cosas que solo haría alguien con un fanatismo descomunal!

Andy Muschietti es el director de "The Flash" (Foto: Warner Bros.)

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL CAMEO DE NICOLAS CAGE COMO SUPERMAN EN “THE FLASH”?

Probablemente, la importancia de este cameo radica en la posibilidad de ver a Nicolas Cage, finalmente, como “El hombre de acero”. En el año 1998, el actor iba a ser el protagonista de “Superman Lives” de Tim Burton. Este era un proyecto independiente del excéntrico director estadounidense y contaba con un guion de Kevin Smith. Lamentablemente, el film fue rechazado por el estudio justo antes de empezar su producción.

Desde entonces, Cage ha lamentado el hecho de que nunca se llevó a cabo. En una entrevista para Variety, por ejemplo, explicó cómo se había construido el personaje: “Era más un Superman de la década de 1980 con el pelo largo negro samurái. Pensé que iba a ser un Superman ‘emo’ realmente diferente, pero nunca llegamos allí”.

Por otro lado, en declaraciones para EW, lo comparó con otras ficciones centradas en Clark Kent: “La película que Tim y yo habríamos hecho, en la imaginación, es más poderosa que cualquiera de las películas de Superman (...) Ni siquiera tuve que hacer la película y todos sabemos cómo habría sido esa película. Ese es Superman. Esa es la película. Aunque nunca lo hayas visto, es el Superman”, contó.

Si bien el artista tuvo la posibilidad de darle voz al superhéroe en la cinta animada “Teen Titans Go! To the Movies”, la nueva película de DC representa la oportunidad perfecta para verlo caracterizado. ¡Por fin!