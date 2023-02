Hace poco se estrenó el tráiler de “The Flash”, donde pudimos ver las primeras imágenes de algunos personajes que regresan al universo de DC y otros nuevos. Entre ellos, estaba Supergirl, a quien da vida Sasha Calle. Aquí les contaremos todo lo que deben saber acerca de la actriz.

La confirmación de la intérprete que daría vida a la prima de Superman fue dada en febrero de 2021. Esto después de que se disputara entre más de 425 actrices.

El director de la película de DC, Andy Muschietti, fue quien estuvo a cargo de dar la aprobación final de la elección y aseguró a Deadline que encontraron “una actriz que estaba destinada a interpretar este papel”.

Según el mismo medio, su desempeño también impresionó a Walter Hamada, el director de DC Films, y a otros productores. Definitivamente, esto incrementa la curiosidad que tenemos por ver a Sasha Calle en “The Flash”, la cual se estrenará el 16 de junio en Estados Unidos.

Antes de continuar, mira aquí el tráiler de “The Flash”.

¿QUIÉN ES SASHA CALLE?

Sasha Calle es una actriz estadounidense de 27 años. Pese a no tener muchos títulos en su repertorio, fue elegida para interpretar a Kara Zor-El, es decir Supergirl, en la película de “The Flash”.

Sasha Calle como Kara Zor-El en la película de "The Flash" (Foto: DC Studios)

DATOS PERSONALES DE SASHA CALLE

Nombre completo: Sasha Calle

Sasha Calle Fecha de nacimiento: 7 de agosto de 1995

7 de agosto de 1995 Edad: 27 años

27 años Lugar de nacimiento: Boston, Massachusetts, Estados Unidos

Boston, Massachusetts, Estados Unidos Signo zodiacal: Geminis

Geminis Madre: Samira Calle

Samira Calle Instagram: @sashacalle

SASHA CALLE ESTÁ ORGULLOSA DE SER LATINA

Aunque nació en Boston, Estados Unidos, Sasha Calle tiene ascendencia latinoamericana y vivió desde los 10 hasta los 12 años en Colombia junto a su madre, Samira Calle.

Además, es la primera latina en interpretar a Supergirl.

Sasha Calle maquillándose y luciendo un peinado corto (Foto: Sasha Calle / Instagram)

TIENE UNA BUENA RELACIÓN CON SU MADRE

Sasha Calle parece tener una buena relación con su mamá, quien la apoya constantemente en su carrera y está orgullosa de los logros de su hija.

Cuando se anunció que Sasha asumiría el rol de Supergirl, Samira compartió la noticia en sus redes sociales.

“Felicidades, hija. No tienes idea qué tan orgullosa estoy de ti, tú eres mi super chica. Cada vez que veo el video, lloro de felicidad. Sabía que ibas a volar, pero nunca imaginé que sería tan pronto”, escribió en la descripción de la publicación.

SASHA CALLE ES BACHILLER EN BELLAS ARTES

Después de sus estudios escolares en Hollywood, Florida, Sasha Calle ingresó y se graduó de la American Musical and Dramatic Academy, la cual tiene sedes en Nueva York y Los Ángeles. De esta forma, obtuvo su bachiller en Bellas Artes.

LA CARRERA EN ACTUACIÓN DE SASHA CALLE

La primera oportunidad en la industria del entretenimiento llegó con el rol de Virginia en la miniserie “Socially Awkward” en el 2017.

No obstante, se hizo un poco más conocida como Lola Rosales en la serie de CBS “The Young and the Restless”. Debido a su interpretación, fue nominada al Daytime Emmy Award en el 2020.

En el ínterin, formó parte de diversos cortos independientes como “Young Blood”, “Deep Cuts”, “Final Stop”, “The White Shoes” y “Rogue Tiger”

Poco tiempo después, llegó su debut en el cine y fue con, nada más y nada menos que, Supergirl en “The Flash”. Definitivamente, le fue dada una gran oportunidad y, por lo que sabemos, asombró al equipo de casting y los productores de la cinta.