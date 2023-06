En “The Flash”, la decimotercera película del Universo extendido de DC (DCEU) dirigida por Andy Muschietti a partir de un guion de Christina Hodson, Barry Allen viaja a través del tiempo para evitar el asesinato de su madre, pero sin saberlo provoca cambios que resultan en la creación de un multiverso.

La fotografía principal de la cinta protagonizada por Ezra Miller, Ron Livingston, Michael Keaton, Kiersey Clemons, Michael Shannon, Antje Traue, Sasha Calle y Ben Affleck comenzó el 19 de abril y terminó el 18 de octubre de 2021.

“The Flash”, producida por Bárbara Muschietti y Michael Disco, se estrenará el 16 de junio de 2023 en Estados Unidos y un día antes en algunos países de América Latina. Por eso, los fans quieren saber si la película tiene al menos una escena post-créditos.

Ezra Miller interpreta a Barry Allen en la película "The Flash" (Foto: Warner Bros. Pictures)

“THE FLASH”, ¿TIENE ESCENAS POST-CRÉDITOS?

La respuesta corta es sí. La cinta producida por DC Studios, The Disco Factory y Double Dream y distribuida por Warner Bros. Pictures cuenta con una escena post-créditos, por lo tanto, los espectadores tendrán que permanecer en la sala de cine para no perderse la secuencia adicional.

Aunque las escenas post-créditos son algo característico de las películas de Marvel, también se han vuelto algo común en las cintas de DC. De hecho, “Black Adam” y “Shazam!: Fury of the Gods” también tienen secuencias extras con momentos divertidos e impactantes.

Por el momento, no podemos revelar detalles sobre la escena post-créditos de “The Flash”, pero recomendamos quedarse hasta el final para no perderse lo que podría ser una pista sobre el futuro del Universo extendido de DC.

Michael Keaton regresa para interpretar a Batman en la película "The Flash" (Foto: Warner Bros. Pictures)

¿DE QUÉ TRATA “THE FLASH”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de “The Flash”, “los mundos chocan en ‘Flash’ cuando Barry utiliza sus superpoderes para viajar en el tiempo y cambiar los acontecimientos del pasado. Barry intenta salvar a su familia, pero sin saberlo altera el futuro y queda atrapado en una realidad en la que el general Zod ha regresado y amenaza con la aniquilación, pero en la que no hay Superhéroes a los que recurrir.

A menos que Barry pueda persuadir a un Batman muy diferente para que salga de su retiro y rescate a un kryptoniano encarcelado... aunque no sea el que está buscando. En última instancia, para salvar el mundo en el que se encuentra y regresar al futuro que conoce, la única esperanza de Barry es luchar por seguir vivo. Pero ¿este último sacrificio será suficiente para reiniciar el universo?”