CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. “The Flash”, la decimotercera película del Universo extendido de DC (DCEU) protagonizada por Ezra Miller, está disponible en los cines desde el 16 de junio de 2023 en Estados Unidos y un día antes en algunos países de América Latina, así que los fans ya pueden disfrutar de la cinta dirigida por Andy Muschietti.

En la película que cuenta con un elenco principal conformado por Ron Livingston, Michael Keaton, Kiersey Clemons, Michael Shannon, Antje Traue, Sasha Calle y Ben Affleck, cuando Barry Allen utiliza sus superpoderes para viajar en el tiempo y cambiar los acontecimientos del pasado altera el futuro y queda atrapado en una realidad en la que el general Zod ha regresado y amenaza con la aniquilación.

Debido a que no hay Superhéroes a los que recurrir, “The Flash” debe persuadir a un Batman muy diferente para que salga de su retiro y rescate a un kryptoniano encarcelado... aunque no sea el que está buscando.

Después de un impactante final, la película producida por DC Studios, The Disco Factory y Double Dream y distribuida por Warner Bros. Pictures cuenta con una escena post-créditos que deja una pista sobre el futuro del Universo extendido de DC.

Barry Allen (Ezra Miller) salta a múltiples líneas de tiempo en la película "The Flash" (Foto: Warner Bros.)

¿QUÉ PASÓ EN LA ESCENA POST-CRÉDITOS DE “THE FLASH”?

Tras los créditos de “The Flash”, aparece Barry Allen ayudando a un alcoholizado Arthur Curry/ Aquaman (Jason Momoa) a salir de un bar. El Velocista escarlata intenta explicar lo que ha estado pasando, pero su compañero está tan ebrio que no le presta atención.

Barry señala que ha saltado a múltiples líneas de tiempo y, aunque cada Batman es diferente, Aquaman parece ser exactamente el mismo en todos los mundos. Arthur Curry no lo escucha, cae en un charco y le pide que consiga más alcohol.

La única escena post-créditos de de “The Flash” termina con Aquaman entregándole a Barry un anillo del tesoro atlante para que compre más cerveza, así que, Allen prefiere marcharse.

El Batman de Michael Keaton junto a dos Barry Allen en la película "The Flash" (Foto: Warner Bros.)

¿QUÉ SIGNIFICA LA ESCENA POST-CRÉDITOS DE “THE FLASH”?

Si bien se trata de una escena divertida también incluye información que podría afectar a la próxima película de DC. Se trata de “Aquaman y el Reino Perdido” (“Aquaman and the Lost Kingdom” en su idioma original), que se estrena el 20 de diciembre de 2023.

Al mencionar que Aquaman no cambia en las múltiples líneas de tiempo, sugiere que nada de lo que sucedió afectará a la cinta dirigida por James Wan, a partir de un guion escrito por David Leslie Johnson-McGoldrick.