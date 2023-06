¡ALERTA DE SPOILERS! No es un secreto que el Universo Cinematográfico de DC (DCU) es uno de los más complicados de comprender, no solo por su estilo oscuro y enrevesadas historias, las cuales no siguen la continuidad de las series de CW y Warner, sino que también muestran a varias versiones de los mismos personajes según las cintas, por lo que una nueva aparición, que hace “homenaje” al pasado, ha dejado muchas más dudas que certezas en “The Flash”.

Y es que los amantes de DC saben que las “crisis”, como suelen denominarse a estos eventos, son la oportunidad perfecta de los guionistas de la editorial para reiniciar sus historias o tapar agujeros de guion, por lo que “The Flash” debe suponer una nueva visión de la historia ahora que James Gunn tomará el liderazgo de la compañía.

Sin embargo, si la intención era generar sorpresa, la película de DC empezó con mal pie, pues lo hizo con la aparición de Batman interpretado por George Clooney, el actor que dio vida a la peor versión del héroe de Gótica, tan mal que luego de casi una década se volvió a trabajar con el Hombre Murciélago en la gran pantalla.

Michael Keaton no es el único que regresa como Batman en "The Flash" (Foto: Warner Bros. Pictures Latinoamérica)

LA APARICIÓN DE GEORGE CLOONEY COMO BATMAN EN “THE FLASH”

Luego de romper las líneas del tiempo y realidad, Barry Allen tuvo que reparar varias de estas situaciones, algo que parecía haber reparado hasta que, durante el cierre de la historia, notó que no todo estaba arreglado como pensaba.

Al volver, el velocista quedo impactado al ver que la versión de Bruce Wayne, su compañero en la lucha contra Steppenwolf y Darkside, había sido reemplazada y ya no era Ben Affleck sino George Clooney quien estaba en la piel del hombre murciélago.

Cuando todos en la sala soltaron un grito de sorpresa ante el cameo de una de las peores encarnaciones de Batman, la estrenada en 1997 y dirigida por Joel Schumacher, que mostró escenas infames como el traje con pezones o cinta para anular el poder de Hiedra Venenosa (Uma Thurman), la película llega a su abrupto final dejando más de una pregunta en el aire.

¿ES GEORGE CLOONEY EL NUEVO BATMAN?

Con una cinta que, a todas luces, debe reestructurar el DCU, la aparición de Clooney solo dispara el miedo de los fans: ¿es el peor Batman de la historia el elegido en la nueva realidad de la compañía?

El actor ha permanecido alejado de la acción frente a las cámaras desde hace varios años, aunque desempeñando roles como productor o activista, mientras que Michael Keaton, probablemente el más amado por los fans del héroe de Gótica, despertó la ilusión de un héroe veterano que se mantiene en la lucha.

Cabe destacar que Michael tiene 9 años más que George, una diferencia de edades que puede pesar en el argumento de la próxima película que ha confirmado James Gunn y Peter Safran: “Batman, The Brave and the Bold”, donde se enfatizará en la relación del millonario con Damian Wayne.

Como se recuerda, Damian es el hijo de Bruce y Talia al Ghul, la hija del villano Ras al Ghul, por lo que su abuelo crio como un implacable asesino y cuando este se presentó a su padre, era una máquina sin sentimientos, entrando en conflicto con el justiciero.

Tener a Clooney como un “batipapá” suena mejor para el actor que darle escenas de acción que solo traigan a la memoria la muy infame historia que hizo hasta al director pedir disculpas. Además, es una gran oportunidad de redención para el actor, quien, a decir verdad, tiene el talento suficiente para llevar a cabo el lado más humano de Bruce Wayne.