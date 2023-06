“The Flash” es la película de DC que nos trae el primer protagónico del polémico Ezra Miller en el estudio. Así, a lo largo de 144 minutos, nos centramos en la historia de Barry Allen y su viaje a un universo alternativo, que culmina con un impresionante desenlace. En esta nota, Mag te presenta el final explicado de la cinta de Andy Muschietti. ¡No te quedes con ninguna duda sobre la conclusión de la historia!

ATENCIÓN SPOILERS. En el film, nuestro protagonista viaja en el tiempo para evitar la muerte de su madre, Nora (Maribel Verdú). El superhéroe lo logra, pero se encuentra atrapado en un universo desconocido con otra versión más joven de sí mismo, sin la Liga de la Justicia y con el general Zod (Michael Shannon) planeando acabar con la Tierra.

Lo cierto es que el personaje debe enfrentarse a muchísimos obstáculos mientras intenta arreglar todo lo que salió mal. En el camino, los espectadores nos sumergimos en un largometraje cargado de acción, dilemas existenciales y un talentoso elenco de actores.

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “THE FLASH”?

Hacia el final de la película, Supergirl (Sasha Calle) duda en apoyar a Barry, ya que fue testigo de la crueldad humana en primera persona. Sin embargo, al notar la brutalidad desenfrenada de Zod, se posiciona a favor del muchacho y lo ayuda a recuperar sus poderes.

Ellos se unen al Batman de Michael Keaton para enfrentarse al general y su flota kryptoniana. Allí, Kara Zor-El descubre que Superman no existe en esta línea de tiempo por culpa del villano, ya que este trató de recolectar la sangre del “Hombre de Acero” cuando era bebé.

La superheroína enfurece y ataca a Zod con todas sus fuerzas; Barry y su versión más joven luchan contra sus adversarios; y Batman, por su parte, les da apoyo aéreo.

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “THE FLASH”?

1. ¿Quiénes mueren en la película?

Lamentablemente, Batman y Supergirl no sobreviven al enfrentamiento. El primero se sumerge en la nave kryptoniana y se mata en el proceso, mientras la joven es asesinada por Zod.

Tras esto, el joven Barry le sugiere a su otra versión que regresen 10 minutos en el tiempo. De esta forma, evitan que Batman se enfrente a la nave, pero termina muy lesionado.

Barry le dice a Bruce: “No podemos traerte de vuelta esta vez” y él responde: “Ya lo hiciste”. La muerte de Wayne es inevitable.

Por otro lado, Kara es nuevamente asesinada por Zod y el joven Barry decide revisar cada línea de tiempo posible, aunque sus repetidos intentos de cambiar la historia fallan una y otra vez.

Barry intenta calmarlo, al decirle que su madre está viva en algún lugar y recuerda lo que Nora afirmaba: “No todos los problemas tienen solución, a veces solo tenemos que dejarlo ir”.

2. La aparición de Dark Flash

El joven Barry no acepta la situación e intenta regresar otra vez en el tiempo. Barry quiere detenerlo, pero se encuentra ante otra versión monstruosa de sí mismo: Dark Flash.

Este no es otro que el joven Barry, muy lejos en el futuro. Lo cierto es que él creía que había encontrado una manera de salvar a su madre, matando a nuestro Barry.

No obstante, su viaje en el tiempo provoca una incursión en el multiverso en una escala inimaginable. Así, observamos cómo múltiples líneas de tiempo diferentes comienzan a chocar entre sí. ¡Podemos ver la aparición de Nicholas Cage y Christopher Reeves como Superman, Helen Slater como Supergirl y Adam West como Batman!

Lleno de culpa por el horror que traen sus intentos por salvar a todos, el joven Barry se sacrifica y mata a Dark Flash en el camino.

3. El último viaje en el tiempo

Nuestro Barry hace un último viaje en el tiempo para quitar los tomates del carrito de compras de Nora. Él tiene una interacción con ella, en donde la mujer parece reconocerlo y se abrazan. Pese a todo, estamos ante un hombre que ha aprendido a hacer las paces con su pasado.

El chico aprovecha la oportunidad para hacer una pequeña modificación de los hechos: mueve los tomates de la tienda, para que su padre mire hacia la cámara de seguridad y confirme en el que juicio que no estuvo presente en el asesinato de su esposa.

El muchacho sale de la corte feliz: su padre está libre, tiene una cita con Iris West y recibe una llamada de Bruce Wayne. Sin embargo, hay algo raro con su amigo... ¡No es el Batman que él conoce!

4. El cameo de George Clooney

Resulta que estamos ante el Bruce Wayne de George Clooney, en uno de los cameos inesperados que nos regala el largometraje.

Barry está comprensiblemente confundido, pues se presume que se encuentra atrapado en el universo de Clooney, lejos del canon principal del DCEU. Al parecer, estará aquí indefinidamente.

5. La escena post-créditos de “The Flash”

La escena post-créditos de la película nos presenta una divertida conversación entre Barry Allen y Aquaman. El primero intenta explicarle a Arthur Curry lo que le ha ocurrido, pero este último está tan ebrio que no puede entenderlo.

En realidad, es una secuencia entretenida, que no presenta algún hecho que pueda cambiar el futuro de los personajes. Simplemente tenemos a dos figuras dejándonos algunas risas y el recordatorio del próximo lanzamiento de “Aquaman and the Lost Kingdom”.

Recuerda que puedes encontrar más notas sobre DC y el mundo del entretenimiento en mi perfil. Previamente, he escrito sobre el reparto de "The Flash" y temas relacionados. Solo debes entrar a mag.elcomercio.pe/autor/carla-ocana. ¡Gracias por visitarnos hoy!