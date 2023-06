Pese a las controversias que giraban en torno a Ezra Miller, el protagonista de “The Flash”, la película de DC ha generado gran expectativa en los fanáticos de los superhéroes. Además, desde que se estrenó el tráiler, sabíamos que la exploración de las líneas temporales iba a ser una trama interesante, con muchos cameos y apariciones nostálgicas.

El concepto de multiverso se empieza a explorar en los cómics gracias a Barry Allen (también conocido como The Flash) quien es tan rápido que puede llegar a romper los límites del tiempo para viajar entre realidades alternativas.

¡CUIDADO, ALERTA DE SPOILERS! En un principio, la película empieza con el protagonista viajando a otra realidad en la que su madre, Nora, no haya muerto. Sin embargo, pronto conoce al Batman de Michael Keaton, uno de los principales cameos que había sido revelado en el tráiler de la película.

La conexión que forma con él y con la Supergirl de Sasha Calle, ocasionan que Barry vuelva a apostarlo todo por poder reiniciar la batalla en el desierto contra Zod y sus nuevos amigos no mueran.

Por ello, se genera un rompimiento en la línea del tiempo y la Chrono Bowl (Bola temporal), lo que hace que se puedan ver otras esferas, lo que representaría al multiverso.

Durante esta pequeña secuencia es cuando el espectador debe estar más atento que nunca, porque se muestra una gran cantidad de cameos y easter egg en “The Flash”. A continuación, te los explicamos.

¿CUÁLES FUERON LOS CAMEOS DE “THE FLASH”?

El Superman de Nicolas Cage

En una de las esferas, se puede ver a la versión del Superman de Nicolas Cage. Esta no ha sido una elección de actor al azar, sino que es un guiño a los fanáticos de antaño de DC. El actor había sido contratado, años atrás, para interpretar al superhéroe en la película “Superman Lives” de Tim Burton, pero esta nunca fue producida. Por lo que ha sido muy reconfortante ver a Cage, quien de paso está haciendo su regreso a Hollywood, poder llenar el traje de Kal-El 25 años después.

Nicolas Cage también iba a interpretas a Superman en el universo DC (Foto: Warner Bros. Pictures)

Christopher Reeve y Helen Slater

En otra toma, se puede ver un cameo que hace referencia a una versión incluso más antigua. Christopher Reeves ha podido regresar a la pantalla grande, incluso después de su muerte, gracias al uso de inteligencia artificial y efectos especial. El actor interpretó a Superman en las películas de 1978 a 1987.

Como si eso fuera poco, se encuentra en la misma línea temporal que la Supergirl de Helen Slater, quien dio vida al personaje en la cinta de 1984.

El Superman de George Reeves

Un clip de George Reeves cuando interpretaba a Superman en la primera adaptación del superhéroe en las películas y series televisivas “Superman and the Mole Men” (1951) y “Adventures of Superman” (1952–1958). Esta es su señal para llevar a sus abuelos o padres a ver la película.

George Reeves fue el primer Superman que se vio en pantalla (Foto: Lippert Pictures)

El Batman de Adam West

Un recorte de archivo de Adam West como Batman en la película de 1966 también formaba parte de una de las esperas que podemos ver en la secuencia llamada “Fuerza de velocidad”.