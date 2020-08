No hay duda que Flash es uno de los personajes más populares de DC Comics. No solamente por su enorme trayectoria en los cómics de la compañía, sino también por su influencia en la cultura popular y cómo hasta el día de hoy se sigue reinventando para traer nuevos productos, como la serie de televisión de The CW o la nueva película de Ezra Miller.

Y es que desde hace varios años que se está esperando una cinta del velocista escarlata, pero el Universo Cinematográfico de DC (DCEU) ha sufrido muchos cambios desde que sus películas no dieron la talla como habían esperado sus productores, forzando a Warner Bros. y DC a replantear muchas cosas sobre el curso de sus producciones.

Sin embargo, el proyecto fue tomando forma poco a poco desde que apareció Ezra Miller en el traje de Flash, en un tiempo donde el personaje aún no tenía un nombre como tal. Ahora, gracias al DC Fandome, el gran evento de DC para presentar sus novedades, se sabe más sobre este proyecto dirigido por los hermanos Muschietti.

Aquí te presentamos toda la información que se sabe de esta nueva película, desde los personajes que aparecerían hasta el primer vistazo que ha generado conmoción entre los fans de DC porque se confirma no solamente que Batman será parte vital de su historia, sino que Michael Keaton regresará como tal.

FECHA DE ESTRENO DE “THE FLASH”

Ezra Miller volverá a interpretar Barry Allen (Foto: Warner Bros.)

Lastimosamente, la nueva información de “The Flash” no incluye una fecha de estreno específica para la película. Sin embargo, tal como menciona Deadline, en el pasado ya se habría revelado esta información teniendo como principal fecha de salida el 3 de junio del 2022, aunque antes se había teorizado que sería el primero de julio.

De momento, la fecha podría cambiar, ya que actualmente el 2020 ha sido azotado por la pandemia del coronavirus, obligando a toda la industria del entretenimiento a posponer algunas grabaciones y estrenos planeados para los próximos años.

Es posible también que esto no afecte a “The Flash”, ya que la cinta podría utilizar este tiempo para afinar los detalles de la grabación a futuro, jugando con la posibilidad de que los laboratorios pronto consigan una vacuna efectiva contra el virus.

SINOPSIS E HISTORIA DE “THE FLASH”

En el Snyder Cut de "Justice League", Ezra Miller tendrá más participación como Flash (Foto: Warner Bros. / DC)

La película no ha revelado mucha información de su historia, pero en el DC Fandome se ha revelado que habrá un viaje en el tiempo involucrado. Barbara Muschetti dijo que el tono de la película es en gran medida la firma de Andy Muschetti y Hodson agrega que puede pasar de lo divertido a lo aterrador y lo emocional muy rápido.

Ahora, se ha hablado mucho acerca del evento en los cómics llamado “Flashpoint Paradox” que podría ser representado en la película, sin embargo no parece ser el caso. El principal argumento de esta trama es que Flash regresa en el tiempo para salvar a su madre, creando una línea de tiempo alternativa donde todo está de cabeza.

Bruce Wayne falleció ese fatídico día y su padre se convirtió en Batman, su madre en el Joker, los Atlantes y las Amazonas se encuentran en Guerra, la ciudad donde Barry Allen vivía es un completo desastre y su mayor villano principal, Zoom, es el único que sabe lo que pasó realmente al ser un velocista como él.

En el Snyder Cut de "Justice League", Ezra Miller tendrá más participación como Flash (Foto: Warner Bros. / DC)

Al parecer, la trama de “The Flash” del 2021 solo tomará los elementos de los viajes en el tiempo, además de dar una pequeña presentación del personaje. Recientemente se anunció que Ben Affleck volverá a interpretar su papel de Batman en la película, pero también se le unirá a él Michael Keaton, quien también interpretará a Batman.

Los viajes en el tiempo harían esto posible, ya que Keaton se puso la capucha por primera vez en la versión de Tim Burton de 1989 del Caballero de la Noche. Andy Muscietti dijo que ambas son partes “sustanciales”, por lo que los fans están emocionados de ver qué es lo que significa esto para la cinta.

En el Snyder Cut de "Justice League", Ezra Miller tendrá más participación como Flash (Foto: Warner Bros. / DC)

Tal como menciona Comicbook, el director Andy Muschietti admitió que la conexión de Barry con el Batman de Affleck es lo que realmente prepara el escenario para el debut de Keaton en la película:

“Él es la línea de base. Es parte de ese estado inalterado antes de lanzarnos a la aventura de Barry. Hay una familiaridad allí”, dijo Muschietti. “Esta película es un poco una bisagra en el sentido de que presenta una historia que implica un universo unificado donde todas las iteraciones cinematográficas que hemos visto antes son válidas. Es inclusiva en el sentido de que dice todo lo que has visto visto existe, y todo lo que verá existe, en el mismo multiverso unificado“.

Finalmente, esto también incluye al Flash de la televisión interpretado por Grant Gustin. Muchos se sorprendieron que Ezra Miller se encontrara con él en el evento “Crisis en Tierras Infinitas”, por lo que no sería raro que nuevamente se vean las caras y, como el mismo Jim Lee ha admitido, sea él quien le de a Miller la idea de su nombre.

TRÁILER DE “THE FLASH”

De momento, no existe un tráiler de la nueva película de Ezra Miller, pero se sabe que podría tener un encuentro con el Flash de Grant Gustin, tal como se vio en la serie televisiva homónima de The CW:

FOTOS DE “THE FLASH”

Arte conceptual de "The Flash", la película de Ezra Miller que llegará en el 2022 (Foto: DC Fandome)

Arte conceptual de "The Flash", la película de Ezra Miller que llegará en el 2022 (Foto: DC Fandome)

