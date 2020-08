Desde que se estrenó en el 2017, “Wonder Woman” se ha convertido en una de las películas mejor calificadas de la firma de Warner Bros y DC Comics, así como convertirse en uno de los personajes más populares de la compañía. Interpretada por Gal Gadot, no era extraño que poco tiempo de después se hiciera público que una secuela estaba en camino.

Sin embargo, el camino de “Wonder Woman 1984″ fue más accidentado que claro, con las filtraciones que pregonaban que Steve Trevor regresaría para la segunda película de la “Mujer Maravilla”, cuando en la cinta original supuestamente habría muerto de una explosión para salvar a sus demás compañeros.

Luego, el título de la misma tampoco brindaba muchos detalles, más allá de especificar el año en el que la película tendría lugar. Por último, siendo el mismísimo Dios de la Guerra el enemigo principal de “Wonder Woman”, ¿qué villano podría hacerle frente a Diana? Cheetah, una supervillana ya conocida de los cómics de DC.

¿Qué otros datos revelaron la presentación de “Wonder Woman 1984″ en el DC Fandome? En esta ficha haremos un repaso de todo lo que se sabe de la segunda película de la Mujer Maravilla que tiene a Gal Gadot como principal protagonista, así como a Kristen Wiig como la villana de la cinta.

FECHA DE ESTRENO DE “WONDER WOMAN 1984″

"Wonder Woman 1984", la nueva película de Gal Gadot como la Mujer Maravilla (Foto: DC Fandome)

Aunque inicialmente se programó por primera vez para un lanzamiento en diciembre de 2019, esta fecha se trasladó a junio de 2020. Luego, la pandemia de coronavirus obligó a un nuevo retraso para programar el estreno para el 2 de octubre de 2020. Sin embargo, ese lanzamiento podría retroceder aún más, con Gal Gadot revelando que la fecha de estreno se revisa cada dos semanas.

Tal como mencionó Charles Roven, según Radio Times, “Tuvimos una preproducción muy apresurada porque Patty también hizo el programa de TNT (”I Am The Night”) y teníamos un calendario de postproducción muy apresurado para llegar a la fecha en la que estábamos planeando, que era el 1 de noviembre del 2019.

Lo estábamos haciendo porque el estudio dijo que realmente lo necesitaban, y luego, en cierto momento, vinieron a nosotros y nos dijeron: ‘¿Saben qué ?, ustedes tienen razón. Volvamos al mes en el que lanzaron “Wonder Woman” y tómese el tiempo extra“. comentó en una entrevista.

Por ahora, solo queda esperar a que todo el tema de la pandemia del coronavirus se solucione o encuentren la manera de abrir los cines para que esta película no se siga retrasando aún más. Tal como se explicó en el DC Fandome, la misma ya está lista para ser exhibida, solo falta planear bien su estreno.

SINOPSIS E HISTORIA DE “WONDER WOMAN 1984″

De momento no hay una sinopsis oficial, pero la trama verá a Diana Prince enfrentarse a la villana Cheetah, una antropóloga británica que tiene algunos superpoderes de un dios guepardo. En los cómics, estas habilidades incluyen mayor fuerza, velocidad y agilidad, además de visión nocturna y reflejos intensificados.

“No es una secuela, es su propia historia”, dijo Gal Gadot en el panel Comic-Con de San Diego del 2019 cuando se presentó la cinta. “Su propio capítulo, una película completamente nueva. El listón es muy alto, pero nuestras aspiraciones son aún mayores. así que le damos todo lo que tenemos y esperamos que les encante lo que les traemos“.

Por otro lado, Maxwell Lord también será otro villano presente en la cinta, prometiendo que entregará lo que todos más desean, incluyendo el sueño de que Diana vuelva a ver a Steve Trevor, con quien comparte muchos momentos en la película como se reveló en el último tráiler lanzado por Warner Bros.

Además, también se muestra el pasado de Diana en las Olimpiadas de las Amazonas, un evento muy importante donde se explica cómo exactamente Diana consiguió todo su equipo que ahora porta como un estandarte. De hecho, la misma directora Patty Jenkins admitió que este momento iba a ser incluido en la primera parte, pero no parecía calzar bien en todo el metraje:

“Me mató porque originalmente íbamos a hacer las Olimpiadas de las Amazonas, que es cómo en la tradición histórica Diana siempre obtenía su equipo, y no encajaba del todo en la historia”, dijo Jenkins. “Por la forma en que lo hicimos, creí en mucho más para nuestra historia, pero siempre fue algo que quise hacer. Pero también, esa fue su única guerra con el mundo del hombre y no van a pelear entre ellos.

Así que esta fue una excelente manera de decir: ‘Oh, hay una lección que realmente quiero aprender de las Amazonas esta vez y ¿qué nos perdimos la última vez? ¿Y cómo podemos ver algo totalmente diferente? ‘Ellos en los Juegos Olímpicos,“ comentó a Gizmodo.

TRÁILER DE “WONDER WOMAN 1984″

PERSONAJES Y ACTORES DE “WONDER WOMAN 1984″

Gal Gadot - Diana Prince / Wonder Woman

- Chris Pine - Steve Trevor

- Kristen Wiig - Barbara Ann Minerva / Cheetah

- Pedro Pascal - Maxwell Lord

- Robin Wright - Antiope

- Connie Nielsen - Hippolyta

FOTOS DE “WONDER WOMAN 1984″

