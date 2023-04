Nicolas Cage es uno de los actores de Hollywood que a lo largo de sus más de cuatro décadas de trayectoria ha dado vida a innumerables personajes que lo han llevado a ganar un Óscar, un Globo de Oro y un SAG por su papel en “Leaving Las Vegas” (1995), así como ser nominado por otros trabajos en diferentes producciones; sin embargo, ¿sabías que a pesar de haber dado vida a todo tipo de personas y seres animados, se negó a prestar su voz para “Shrek”?

Sí, así como lo leíste, el también productor de cine estadounidense rechazó la oferta de convertirse en el protagonista de una de las series de películas animadas más exitosas. Aunque muchos no entienden por qué no quiso dar su voz para convertirse en el ogro verde solitario que vivía en un pantano, hay una poderosa razón que lo llevó a tomar tal decisión.

Cabe señalar que tras su negativa, quien tomó su lugar fue el actor y comediante canadiense Mike Myers tras el deceso de Chris Farley, quien murió antes de culminar su trabajo; junto a él estuvieron Eddie Murphy como Burro, Cameron Diaz como la Princesa Fiona y John Lithgow como Lord Farquaad en los roles principales.

La serie de películas de "Shrek" se convirtió en un verdadero éxito (Foto: Dreamworks)

¿FUE POR VANIDAD QUE NICOLAS CAGE NO QUISO DAR SU VOZ PARA SHREK?

Fue en 1995 que DreamWorks comenzó a desarrollar “Shrek”, por lo que el jefe de la productora audiovisual estadounidense le planteó a Nicolas Cage dar su voz al ogro malhumorado, solitario, territorial y temido, pero este se negó.

Debido a su decisión, se especuló que el actor no quiso el papel por vanidad, ya que se había convertido en una estrella en películas de acción y aventuras, por lo que pasar a ser un ser verde de malos modales que se revolcaba en un pantano, así sea en animación, no era lo que él quería. Algo que por su puesto estaba alejado de la realidad, por lo que decidió contar el verdadero motivo de su negativa.

Nicolas Cage en una conferencia de prensa para su película "Jiu Jitsu" en la capital chipriota, Nicosia, el 29 de junio de 2019 (Foto: Iakovos Hatzistavrou / AFP)

LA VERDADERA RAZÓN DE SU RECHAZO A “SHREK”

Al ser consciente de que la película animada familiar estaba enfocada más en los menores de la casa que en los adultos, decidió no hacerla por una poderosa razón. “Bueno, las noticias decían que era por vanidad y creo que eso es un poco fuerte. La verdad es que no tengo miedo de ser feo en una película. Pero cuando estás dibujado, en cierto modo dice más sobre cómo te van a ver los niños que cualquier otra cosa y eso me importa mucho”, dijo a Savannah Guthrie de TODAY en marzo de 2013.

Además de pensar en los pequeños, para ese entonces, en 1995, la estrella de Hollywood tenía un hijo de casi 5 años, quien influyó en su decisión. Para él ser retratado como alguien solitario, huraño, de malos modales, territorial y muy temible no era lo que quería reflejar, y aunque con el paso de los minutos va cambiando su forma de ser, veía a un ser totalmente opuesto a Burro.

Fue por ello que Nicolas Cage rechazó prestar su voz al ogro verde, algo de lo que no se arrepiente, tal como lo señaló en la misma entrevista.

Nicolas Cage asiste a la fiesta GQ "Men of the Year" en The West Hollywood Edition el 18 de noviembre de 2021 en California (Foto: Michael Tran / AFP)

¿POR QUÉ SÍ DIO SU VOZ A GRUG EN “THE CROODS”?

Tomando en cuenta su percepción en base a Shrek por ser un ogro muy grotesco, muchos se preguntan por qué Nicolas Cage se animó a darle su voz a Grug en “The Croods” (2013); y es que para quienes vieron la comedia animada, dicho personaje también tenía una actitud muy brusca y causaba cierto temor en el resto, al igual que el ser verde.

La respuesta es simple: consideraba que los menores podían conectarse más con él. “Quiero que los niños miren a Grug [y piensen]: ‘Bueno, da un poco de miedo, pero es un gran oso de peluche’. Y no estaba seguro de poder hacer eso con Shrek”, precisó a Today. Cabe señalar que la secuela de 2020, el actor repite su papel y presta su voz nuevamente.