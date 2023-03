Definitivamente, Pedro Pascal es de los actores más buscados del momento gracias a las exitosas series “The Last of Us” y “The Mandalorian”. De hecho, redes sociales como Tik Tok están repletas de ‘edits’ del intérprete de 47 años que también dio vida al príncipe Oberyn Martell en “Game of Thrones”.

Pero un meme en particular ha conquistado las redes sociales. Se trata del clip donde aparece conduciendo un convertible junto a Nicolas Cage, quien ganó un premio Óscar, un Globo de Oro y un premio SAG por su actuación en “Leaving Las Vegas” (1995).

No obstante, no todos los usuarios saben a qué película pertenece la escena del meme viral protagonizado por Pedro Pascal y Nicolas Cage.

Nicolas Cage y Pedro Pascal en la película "El peso del talento" (Foto: Lionsgate Films)

¿CUÁL ES EL ORIGEN DEL MEME DE PEDRO PASCAL Y NICOLAS CAGE?

La divertida escena corresponde a “The Unbearable Weight of Massive Talent” (“El insoportable peso de un talento descomunal” en España y “El peso del talento” en Hispanoamérica), comedia de acción de 2022 dirigida por Tom Gormican, quien coescribió el guion con Kevin Etten.

Se trata de una cinta donde Nicolas Cage interpreta a una versión ficticia de sí mismo junto a un elenco que incluye a Pedro Pascal, Paco León, Sharon Horgan, Ike Barinholtz, Alessandra Mastronardi, Jacob Scipio, Neil Patrick Harris y Tiffany Haddish.

La escena del meme viral se produce luego de que Javi Gutierrez (Pedro Pascal) convence a Nicolas de tomar LSD para obtener “inspiración divina”. Ambos viajan en un convertible sobre la costa de California escuchando “Make Your Own Kind of Music” de Mama Cass Elliot.

La mejor parte sin duda es el intercambio de miradas entre los personajes. Nicolas luce confundido, mientras que Javi tiene una sonrisa eufórica y los ojos abiertos de par en par debido a la droga que consumieron.

¿CÓMO VER “EL PESO DEL TALENTO”?

“El peso del talento”, que se estrenó 22 de abril de 2022, está disponible en Amazon Prime Video, por lo tanto, para ver la película de Nicolas Cage y Pedro Pascal solo se necesita una suscripción a la plataforma de streaming.