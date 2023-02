Pedro Pascal es uno de los más famosos actores de la actualidad. Gracias a su protagónico en la serie “The Last of Us” de HBO Max, el artista se ha consagrado como una estrella en Hollywood. Sin embargo, el rol como Joel no es su único papel memorable: el chileno tiene una destacada trayectoria que lo respalda.

Recientemente, el popular portal Rotten Tomatoes reveló la lista de mejores proyectos del intérprete, basada en críticas profesionales. ¿Quieres saber qué producciones están incluidas en el ranking?

A continuación, te contamos cuáles son las mejores películas y series del actor Pedro Pascal, pasando de “Game of Thrones” a “The Mandalorian” y “The Last of Us”.

LAS 10 MEJORES PELÍCULAS Y SERIES DE PEDRO PASCAL

10. “Bloodsucking Bastards” - Puntaje: 67%

Pedro Pascal interpreta a Max en esta comedia de terror dirigida por Brian James O’Connell.

¿De qué trata? Evan (Fran Kanz) es un sufrido empleado cuya empresa le explota y le sobrecarga de trabajo, igual que a su novia Amanda y a su mejor amigo Tim. Él cree que todo su esfuerzo será recompensado con un inminente ascenso en la oficina, pero su mundo termina de desmoronarse cuando su jefe le concede su ansiado ascenso a su némesis, Max.

¿Dónde ver “Bloodsucking Bastards”? Si estás en España, puedes disfrutar el largometraje a través de Filmin. Accede desde este enlace.

9. “Triple Frontier” - Puntaje: 70%

Pascal le da vida a Francisco “Catfish” Morales en esta película escrita y dirigida por J.C. Chandor.

¿De qué trata? Cinco veteranos profesionales de las Fuerzas Especiales se dan cita en una zona de América del Sur escasamente poblada en que convergen tres fronteras. Por primera vez en sus prestigiosas carreras, estos héroes olvidados emprenden una peligrosa misión propia en beneficio de ellos mismos, y no de su país, los Estados Unidos, enfrentando a un poderoso Cartel de la droga y valiéndose del apoyo de un “topo” infiltrado.

¿Dónde ver “Triple Frontier”? Está disponible a través de Netflix. Accede desde este enlace.

8. “We Can Be Heroes” - Puntaje: 74%

Pedro es el superhéroe Marcus Moreno en esta cinta escrita y dirigida por Robert Rodriguez.

¿De qué trata? Luego de que unos invasores extraterrestres secuestran a los superhéroes de la Tierra, sus hijos deben refugiarse en un escondite del Gobierno. Pero la astuta Missy Moreno (YaYa Gosselin) no descansará hasta rescatar a su padre, por lo que se alía con el resto de los superchicos con el fin de escapar de su misteriosa niñera, la Srta. Granada (Priyanka Chopra Jonas).

¿Dónde ver “We Can Be Heroes”? Está disponible a través de Netflix. Accede desde este enlace.

7. “The Unbearable Weight of Massive Talent” - Puntaje: 87%

El actor chileno se pone en la piel de Javi Gutierrez en esta película dirigida por Tom Gormican.

¿De qué trata? Nicolas Cage, con problemas de liquidez, acepta hacer una aparición pagada en la fiesta de cumpleaños de un súper fanático multimillonario. Aunque, en realidad, se convierte en un informante de la CIA, ya que el fan es un capo de la droga.

¿Dónde ver “The Unbearable Weight of Massive Talent”? Está disponible en Latinoamérica a través de Amazon Prime Video. En España, desde Movistar Plus+.

6. “Prospect” - Puntaje: 89%

Pedro Pascal le da vida a Ezra en este film de Christopher Caldwell y Zeek Earl.

¿De qué trata? Un hombre y su hija adolescente viajan a una luna alienígena con un contrato para extraer gemas en el bosque venenoso. Ella se ve obligada a enfrentarse a otras personas, así como a la codicia de su propio padre.

¿Dónde ver “Prospect”? Si estás en España, puedes disfrutar el largometraje a través de Amazon Prime Video. Accede desde este enlace.

5. “Narcos” - Puntaje: 89%

Pedro Pascal interpreta a Javier Peña en esta famosa serie creada por Chris Brancato, Carlo Bernard, Doug Miro y Paul Eckstein.

¿De qué trata? Las dos primeras temporadas se centran en la lucha de la DEA estadounidense y su principal objetivo, Pablo Escobar. La tercera temporada está centrada en la ofensiva contra la organización rival del colombiano, el Cartel de Cali.

¿Dónde ver “Narcos”? Está disponible a través de Netflix. Accede desde este enlace.

4. “The Mandalorian” - Puntaje: 93%

Pascal también forma parte de la franquicia “Star Wars”, gracias a este proyecto creado por Jon Favreau.

¿De qué trata? La serie sigue a Din Djarin, un cazarrecompensas mandaloriano solitario en los confines de la galaxia. Él es contratado por las fuerzas imperiales remanentes para recuperar al niño Grogu; pero, en su lugar, huye para protegerlo.

¿Dónde ver “The Mandalorian”? Está disponible a través de Disney Plus. Accede desde este enlace.





3. “If Beale Street Could Talk” - Puntaje 95%

Pedro le dio vida a Pietro Alvarez en esta notable adaptación de la novela de James Baldwin, dirigida por el galardonado Barry Jenkins.

¿De qué trata? La historia sigue a una joven afroamericana que, con el apoyo de su familia, busca limpiar el nombre de su esposo acusado erróneamente de un crimen que no cometió.

¿Dónde ver “If Beale Street Could Talk”? Está disponible a través de Netflix en Latinoamérica. En España, desde Movistar Plus+.

2. “Game of Thrones” - Temporada 4. Puntaje: 97%

Pascal interpretó al recordado Oberyn Martell en la exitosa serie basada en la obra de George R.R. Martin. Como sabemos, su personaje fue el protagonista de una de las muertes más impactantes del programa de televisión.

¿De qué trata? La producción relata las vivencias de un grupo de personajes de distintas casas nobiliarias en el continente ficticio de Poniente para tener el control del Trono de Hierro y gobernar los siete reinos que conforman el territorio.

¿Dónde ver “Game of Thrones”? Está disponible a través de HBO Max. Accede desde este enlace.

1. “The Last of Us” - Puntaje: 97%

Aún no termina su primera temporada y ya es considerada la mejor serie de Pedro Pascal. Él es Joel, el protagonista de la adaptación del videojuego homónimo de Naughty Dog.

¿De qué trata? La serie sigue a un contrabandista encargado de escoltar a la adolescente Ellie (Bella Ramsey) a través de un Estados Unidos postapocalíptico. En el camino, buscan a Tommy (Gabriel Luna), el hermano menor de Joel y exsoldado.

¿Dónde ver “The Last of Us”? Está disponible a través de HBO Max. Accede desde este enlace.