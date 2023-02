En los últimos años, Pedro Pascal se ha consolidado como uno de los actores más populares e influyentes de Hollywood gracias a sus participaciones, ya sea como villano en “Kingsman: The Golden Circle” y “Wonder Woman 1984″ o en el rol protagónico en “The Mandalorian” y actualmente en “The Last of Us”.

Sin embargo, el camino a la cima del actor chileno no ha sido sencillo, pues ha remado desde 1999 para llegar a la posición en la que se encuentra en la actualidad, teniendo roles menores en producciones como “Game of thrones”, donde interpreta a Oberyn Martell, “La ley y el orden” o en la fallida serie de “Los Ángeles de Charlie”.

Sin embargo, muy pocos seguidores de la celeb de Estados Unidos recuerdan que el actor de 47 años participó en “Buffy, la cazavampiros” en el mismo año de su debut frente a las cámaras.

PEDRO PASCAL EN “BUFFY, LA CAZAVAMPIROS”

“Buffy the Vampire Slayer” se estrenó hace 26 años y se convirtió en una de las series más populares de Warner Bros. y un clásico de las producciones de vampiros adolescentes.

A lo largo de siete temporadas, la serie protagonizada por Sarah Michelle Gellar ha visto pasar a figuras que posteriormente se consolidarían en la actuación, entre las que destacan Pedro Pascal.

Si bien el actor chileno inició su carrera en 1996, llegaría a la televisión en 1999, año en el que la serie se encontraba en su cuarta temporada y Pascal se uniría en el papel de Eddie en el episodio “The Freshman”.

Pedro Pascal durante su participación en "Buffy, la cazavampiros" (Foto: Warner Bros)

En este capítulo interpreta a un joven nuevo en la universidad, el cual se caracteriza por ser muy despistado, perdiéndose en el campus y siendo ayudado por Buffy, a quien intenta coquetearle.

Lamentablemente, es capturado y convertido en vampiro por un grupo de estos durante sus primeros días, por lo que la cazadora deberá capturarlo y ponerle fin.

Uno de los motivos por los que la participación del actor pasó desapercibida fue que en aquel momento utilizaba su nombre real, Pedro Malvaceda, el cual luego cambiaría por la muerte de su abuela, quien se apellida Pascal.

Pedro Pascal durante su participación en "Buffy, la cazavampiros" (Foto: Warner Bros)

LAS PRIMERAS SERIES DE PEDRO PASCAL

Además de su aparición en “Buffy, la cazavampiros”, el actor aparecería en producciones como “Tocado por un ángel”, “Downtwn” y “NYPD Blue”, siempre como personaje de relleno con participaciones de un episodio.

Años después daría el salto al cine con “Hermanas” de 2005 y años después llegaría su consagración con “Agentes del destino” y “La gran muralla”.