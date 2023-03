La primera temporada de la serie “The Last of Us” llegó a su fin con el noveno episodio, que se emitió el domingo 12 de marzo por HBO. Entre los momentos impactantes del capítulo, vimos que se reveló la historia detrás de la cicatriz de Joel, personaje interpretado por Pedro Pascal.

Ellie (Bella Ramsey) le preguntó a Joel (Pedro Pascal) sobre su cicatriz cuando ambos se dirigían a la ciudad de Bill y Frank. La joven quiso saber cómo su compañero se hizo esa marca y Joel reveló que alguien disparó y falló.

La revelación marca un punto importante porque la cicatriz de Joel no estaba incluida en el juego original de Naughty Dog. Entonces, ¿cómo se hizo esa marca el personaje de Pedro Pascal en “The Last of Us”? Aquí te lo contamos.

"The Last of Us" es protagonizada por los actores Pedro Pascal y Bella Ramsey (Foto: HBO)

LA VERDADERA HISTORIA DETRÁS DE LA CICATRIZ DE JOEL EN “THE LAST OF US”

El episodio 9 de la temporada 1 de “The Last of Us” reveló la historia detrás de la cicatriz de Joel (Pedro Pascal). Cuando viajan por Salt Lake City para llegar a las luciérnagas, el dúo pasa por un campamento abandonado del ejército de los Estados Unidos, y Joel recuerda cómo lo colocaron en uno similar poco después de la muerte de Sarah.

El personaje de Pedro Pascal le cuenta a Ellie que estuvo allí para reparar su cicatriz. Luego, Joel explica que tras la muerte de Sarah estaba destrozado. Es por ello que intentó quitarse la vida, antes de estremecerse cuando apretó el gatillo y rozó el costado de su cabeza.

“Fui yo. Fui el tipo que disparó y falló”, le dijo Joel a Ellie, revelando el origen de su cicatriz. Este punto es interesante, según Screenrant, porque no estaba incluido en el juego original de “The Last of Us” de Naughty Dog.

La serie de HBO ha realizado varios cambios en la historia del juego en la primera temporada, pero esta escena marca la más grande para la caracterización de Joel.

Joel le contó a Ellie que intentó quitarse la vida, antes de estremecerse cuando apretó el gatillo y rozó el costado de su cabeza (Foto: HBO)

¿QUÉ SIGNIFICA LA CICATRIZ DE JOEL EN “THE LAST OF US”?

La cicatriz de Joel representa una mayor humanización del personaje de Pedro Pascal. Si bien Joel es uno de los personajes de videojuegos más queridos, la versión de HBO va aún más allá para humanizarlo.

Hay varios elementos que muestran la sensibilidad de Joel, como los ataques de pánico que sufre en el episodio 6 de “The Last of Us”, el trauma por la muerte de Sarah en el episodio 9 de la serie de HBO y ahora su cicatriz. Es por ello que Joel es mucho mejor que la versión original del videojuego.