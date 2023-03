Tras el final de la primera temporada de la serie “The Last of Us”, muchos espectadores se preguntan qué pasara en la siguiente entrega de la producción de HBO Max. En ese sentido, todo parece indicar que un personaje clave del videojuego de Naughty Dog también será parte crucial de los nuevos capítulos.

Esta no es otra que Abby, quien apareció en “The Last of Us - Part II” (2020) en busca de venganza. Vale precisar que ella fue creada por Neil Druckmann y Halley Gross. Además, fue interpretada por Laura Baile.

ATENCIÓN SPOILERS. ¿Quieres saber más sobre este personaje? En las siguientes líneas, descubre quién es Abby Anderson y cuál es su importancia en los próximos sucesos de la serie de HBO Max.

¿QUIÉN ES ABBY ANDERSON?

Abigail “Abby” Anderson es una de las integrantes de Las Luciérnagas, quien sufrió una gran pérdida durante la matanza de Joel: nuestro protagonista asesinó al padre de la chica, Jerry Anderson.

Desde entonces, la joven busca la venganza por este homicidio. Y, cuando la lleva a cabo, se embarca en un viaje para redescubrir su propósito de vida.

Abby busca venganza en "The Last of Us" (Foto: Naughty Dog)

LA VENGANZA DE ABBY ANDERSON

Tal como vimos en el final de la temporada 1, Joel le disparó mortalmente al cirujano que planeaba hallar una cura contra el Cordyceps. Miller no estaba dispuesto a perder a Ellie, por lo que la salvó de un deceso seguro.

Sin embargo, el personaje al que le da vida Pedro Pascal no tuvo en cuenta que el médico tenía una hija, quien tampoco estaba preparada para ver partir a su progenitor. Así, cuatro años más tarde, la joven rastrea al hombre hasta Jackson, Wyoming, donde lo golpea hasta matarlo.

Este momento es crucial en el videojuego original, ya que refleja el preciso instante en el que Ellie se separa de su querido compañero. Sin dudas, un hecho que afectará directamente las decisiones de la figura que ahora interpreta Bella Ramsey.

El diseño de Abby en el videojuego original (Foto: Naughty Dog)

¿ABBY ANDERSON APARECERÁ EN LA SEGUNDA TEMPORADA DE LA SERIE " THE LAST OF US”?

Craig Mazin y Neil Druckmann han confirmado que la serie tendrá más de dos temporadas y, si bien no hay nada confirmado, es muy probable que Abby aparezca en la segunda entrega del show.

El papel que cumplirá sería el mismo del material original, aunque posiblemente tenga algunos cambios, tal como han advertido los showrunners. Cabe resaltar que las acciones de Anderson no solo impactan en Joel: a consecuencia de su partida, la muchacha estuvo en la mira de figuras como Tommy o Ellie.

¿CÓMO VER “THE LAST OF US”?

“The Last of Us” fue estrenada el domingo 15 de enero de 2023. Actualmente, puedes ver todos los capítulos de su primera temporada en la plataforma de streaming HBO Max. Solo requieres de una suscripción al servicio para disfrutarlos.