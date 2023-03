Bella Ramsey reveló que el episodio 8 de “The Last of Us” fue su favorito para filmar. La actriz británica que interpreta a Ellie Williams en la serie de HBO Max hizo una reflexión sobre la naturaleza emocional del capítulo y por qué prefirió esta historia a comparación de otras.

Después del séptimo capítulo de “The Last of Us”, donde vimos cómo fue la vida de Ellie (Bella Ramsey entrenando en la escuela militar de FEDRA, los fanáticos de la serie de HBO Max esperan con ansias saber qué pasará con Joel y Ellie en el octavo episodio.

“When We Are in Need”, nombre del episodio 8 de “The Last of Us”, tiene un significado especial para Bella Ramsey porque le gustó la historia y disfrutó mucho filmarlo. ¿Qué dijo la intérprete de 19 años sobre las grabaciones de este capítulo? Aquí te lo contamos.

¿POR QUÉ EL EPISODIO 8 DE “THE LAST OF US” FUE EL FAVORITO DE BELLA RAMSEY?

En una entrevista con Vogue, Bella Ramsey reveló que el episodio 8 de “The Last of Us” fue su favorito para filmar. La actriz británica afirmó que le gustó la trama y la carga emocional de cada escena.

Si bien Bella Ramsey admitió que fue agotador grabar el octavo capítulo de “The Last of Us”, también resaltó que fueron los días que más disfrutó grabando en el set.

“Era agotador. Pero esos fueron algunos de mis días favoritos en el set. Eso suena muy masoquista, pero son las escenas que me rompen las que más amo, en cierto modo”, afirmó.

Después del flashback que se vio en el episodio 7 de “The Last of Us”, el octavo capítulo nos mostrará a Ellie luchando para proteger a Joel y a ella misma de un nuevo grupo aparentemente siniestro de sobrevivientes.

Sus esfuerzos la llevarán a conocer a David de Scott Shepherd, un predicador y líder de un grupo local de sobrevivientes, que buscan que Ellie se una a su comunidad.

La situación se pone tensa entre los dos ya que Ellie desconfía del resto de los sobrevivientes armados, de quienes trendrá que protegerse.

¿CÓMO Y A QUÉ HORA VER EL CAPÍTULO 8 DE “THE LAST OF US”?

El octavo capítulo de “The Last of Us” (1x08) se estrenará el domingo 5 de marzo de 2023 por la plataforma de streaming de HBO. Se llama “When We Are in Need” y está dirigido por Ali Abbasi y escrito por Craig Mazin.

Cabe señalar que “The Last of Us” es una producción exluciva de HBO, por lo que se emitirá a través de esta plataforma de streaming todos los domingos hasta el 12 de marzo de 2023.