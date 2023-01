Bella Ramsey es la nueva estrella de HBO Max en 2023 al protagonizar “The Last of Us” junto a Pedro Pascal. La actriz británica interpreta a Ellie, una joven que es la clave para salvar a la humanidad del apocalipsis. Joel, el personaje de la estrella de “The Mandalorian”, se encargará de cuidarla en medio de un mundo aterrador. La serie, basada en el famoso videojuego homónimo, es una de las grandes novedades de la temporada.

¿Cuándo se estrena “The Last of Us”? La producción televisiva estrena su primer capítulo el domingo 15 de enero en el horario de las 8 p.m. Aquí puedes leer más del lanzamiento de la esperada ficción a nivel internacional.

En cuanto a la trama, decíamos que Ellie es la última esperanza del mundo. Joel, por ello, deberá protegerla porque de ella depende la creación de la vacuna que frene el fin de la existencia del ser humano. El contrabandista tiene la misión de que no muera.

Ramsey dijo a The Hollywood Reporter que, en un momento, aceptar el papel de Ellie fue algo tan natural, porque sentía al personaje muy cercano, como que ya lo tenía interiorizado. Conoce más de la talentosa actriz, desde su biografía hasta su trayectoria en su corta edad.

Bella Ramsey y Pedro Pascal promocionando la nueva serie de HBO (Foto: Bella Ramsey / Instagram)

¿QUIÉN ES BELLA RAMSEY, LA ACTRIZ DE ELLIE EN “THE LAST OF US”?

¿Cuál es su edad?

Bella Ramsey cumple 20 años el 30 de septiembre de 2023. La joven actriz nació en Nottingham, Inglaterra. Estudió en línea por el InterHigh School. Su particular aprendizaje se debió, sobre todo, a que empezó a trabajar en la actuación desde muy joven.

¿Cómo ha sido su trayectoria?

Ramsey actuó desde los 4 años, pero de manera aficionada, mientras iba aprendiendo más sobre el oficio. Pasó por el Loughborough del Stagecoach Theatre Arts y tuvo talleres en Television Workshop. Luego, buscó papeles en televisión y consiguió una gran oportunidad en “Game of Thrones”.

La artista dio vida a Lyanna Mormont en la exitosa serie “Juego de Tronos” de HBO Max. La joven mantuvo su personaje durante las últimas tres temporadas de la producción televisiva y, desde entonces, su carrera no ha dejado de despegar. Luego, tuvo papeles en “Future-Worm!”, “The Worst Witch”, “Requiem”, “Hilda”, entre otros. De igual manera, se desenvolvió en el cine con películas como “Judy”, “Two for Joy” y “Catherine Called Birdy”.

Bella Ramsey en "Juego de Tronos" (Foto: HBO)

¿Cómo es su faceta de cantante?

Bella también ha destacado por su talento como cantante y compositora. La artista escribió e interpretó la canción “La vida de Hilda” para el show “Hilda” y “Birdy Song” de la película “Catherine Called Birdy” en 2020 y 2022, respectivamente.

¿Casi rechaza el papel de Ellie?

Bella Ramsey contó a The Hollywood Reporter que casi rechaza el papel de Ellie de “The Last of Us” porque no estaba segura de aceptar la fama que se le iba a venir encima por la popularidad del videojuego homónimo y la posibilidad de protagonizar una serie de HBO. Su perfil bajo casi le hace desistir en el personaje, pero terminó aceptando la oportunidad.

Bella Ramsey y Pedro Pascal en una escena de "The Last of Us" (Foto: HBO)

¿Qué publica en sus redes sociales?

Bella Ramsey tiene una cuenta oficial en Instagram donde tiene más de 734 mil seguidores (los que probablemente aumenten en enero de 2023) y suele publicar fotografías y videos de su trabajo frente a las cámaras. Pero no todo es proyecto y novedades en sus redes, sino que también comparte momentos divertidos detrás de escena y algunos momentos de su vida cotidiana.

DATOS PERSONALES DE BELLA RAMSEY

Nombre completo: Isabella May Ramsey

Isabella May Ramsey Día de nacimiento: 30 de septiembre de 2023

30 de septiembre de 2023 Lugar de nacimiento: Inglaterra

Inglaterra Centro de estudios: InterHigh School

InterHigh School Signo: Libra

Libra Estatura: 1,58 m

1,58 m Instagram: @bellaramsey

FOTOS DE BELLA RAMSEY EN INSTAGRAM

Bella en el rodaje de una producción (Foto: Bella Ramsey / Instagram)