El pasado domingo 26 de febrero de 2023 se estrenó el episodio 7 de “The Last of Us”, la serie protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey. Tras las nuevas revelaciones sobre Joel y Ellie, los seguidores de la serie de HBO Max se preguntan cuál será el horario de la siguiente emisión.

“The Last of Us”, adaptación del popular videojuego homónimo de Naughty Dog, se estrenó el pasado 15 de enero por la plataforma de streaming HBO Max y desde entonces ha ganado mucha popularidad entre el público. De hecho, es una de las series más vistas del momento.

El séptimo capítulo de “The Last of Us” vimos cómo fue la vida de Ellie (Bella Ramsey entrenando en la escuela militar de FEDRA, donde conoció a su mejor amiga: Riley (Storm Reid). Tras esto, ¿qué pasará en el octavo capítulo de la serie de HBO Max y cuándo se estrenará? Aquí te lo contamos.

El actor Pedro Pascal como Joel en la adaptación televisiva de "The Last Of Us" (Foto: HBO)

¿CÓMO Y A QUÉ HORA VER EL CAPÍTULO 8 DE “THE LAST OF US”?

El octavo capítulo de “The Last of Us” (1x08) se estrenará el domingo 5 de marzo de 2023 por la plataforma de streaming de HBO. Se llama “When We Are in Need” y está dirigido por Ali Abbasi y escrito por Craig Mazin.

Cabe señalar que “The Last of Us” es una producción exluciva de HBO, por lo que se emitirá a través de esta plataforma de streaming todos los domingos hasta el 12 de marzo de 2023.

El episodio 8 de "The Last of Us" Ellie lucha para proteger a Joel y a ella misma (Foto: HBO)

¿QUÉ PASARÁ EN EL CAPÍTULO 8 DE “THE LAST OF US”?

De acuerdo con el tráiler oficial, el episodio 8 de “The Last of Us” (1x08) nos muestra los roles de Ellie (Bella Ramsey) y Joel (Pedro Pascal) invertidos, con Ellie luchando para proteger a Joel y a ella misma de un nuevo grupo aparentemente siniestro de sobrevivientes.

Luego del ataque casi fatal que sufrieron en Colorado, Ellie y Joel intentan recuperarse. Es así como vemos a la joven cazando en el desierto ya que ha pasado un tiempo desde que llegaron al lugar. También vemos que David le hace una oferta a Ellie para unirse a su ‘comunidad’.

El actor de voz de los juegos de “The Last of Us” , Troy Baker, hará su debut en el octavo capítulo como un cazador del grupo de David y parece que no quiere que Ellie se una a ellos, ya que ella representa “otra boca que alimentar”.

Si bien los fanáticos del videojuego pueden suponer cómo se desarrolla el episodio 8, se puede afirmar que hay algunas sopresas en la trama de la serie de HBO, lo que significa que hay giros inesperados a los que prestar atención.

El actor y música estadounidense Troy Baker (quien interpretó a Joel en el videojuego) (Foto: HBO Max)

¿A QUÉ HORA SE EMITE “THE LAST OF US” SÉGUN EL PAÍS EN EL QUE TE ENCUENTRAS?

Estas son las horas específicas en las que pudiste ver “The Last of Us” desde el territorio donde te encuentres:

Horario por países:

México: 8:00 pm.

Guatemala: 8:00 pm.

Honduras: 8:00 pm.

El Salvador: 8:00 pm.

Nicaragua: 8:00 pm.

Costa Rica: 8:00 pm.

Perú: 9:00 pm.

Colombia: 9:00 pm.

Panamá: 9:00 pm.

Ecuador: 9:00 pm.

Venezuela: 10:00 pm.

Bolivia: 10:00 pm.

República Dominicana: 10:00 pm.

Puerto Rico: 10:00 pm.

Paraguay: 11:00 pm.

Chile: 11:00 pm.

Argentina: 11:00 pm.

Uruguay: 11:00 pm.

Póster oficial de "The Last of Us" (Foto: HBO Max)

¿CÓMO VER “THE LAST OF US” ONLINE?

La serie “The Last of Us” está disponible en el catálogo online de la plataforma de streaming HBO Max desde su fecha de estreno. A partir de ese día, puedes disfrutar de la producción solo con tu suscripción regular al servicio.

TRÁILER DEL CAPÍTULO 8 DE “THE LAST OF US”

“The Last of Us” se desarrolla 20 años después de la destrucción de la civilización moderna, cuando Joel, un superviviente del apocalipsis, rescata a la joven Ellie de una opresiva zona de cuarentena. Juntos cruzarán Estados Unidos ayudándose mutuamente para sobrevivir.