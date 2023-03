En el episodio 8 de “The Last of Us”, Ellie debía encontrar la forma de curar la infección de Joel y conseguir más comida para que no murieran de hambre. En el camino, se topó con David, quien estaba relacionado con el hombre al que habían matado en el capítulo 6. En lugar de atacar, el nuevo personaje de la serie de HBO Max, mostró un particular interés en ella, el cual puede ser un poco ambiguo, por lo que MAG te lo explica aquí.

El domingo 5 de marzo se estrenó el capítulo titulado “Cuando más necesitamos” (“When We Are in Need” en inglés). El programa de televisión continuó con los hechos ocurridos anteriormente, donde Ellie decidió quedarse con Joel y suturar su herida.

ALERTA DE SPOILERS. En esta entrega, el personaje de Bella Ramsey se cruzó con David cuando estaba cazando un venado. A cambio del animal, él le ofreció la medicina que necesitaba. Aunque James se mostraba reacio a ayudarla y, por el contrario, quería matarla por ser responsable de la muerte de uno de los miembros de su grupo.

Durante diversos momentos del episodio, David mostró mucho interés en conectar con la adolescente e integrarla a su asentamiento. Aunque este sentimiento no fue recíproco y acabó en ella asesinándolo.

Antes de continuar, mira aquí el tráiler del episodio 8 de “The Last of Us”.

¿CUÁL ERA EL VERDADERO INTERÉS DE DAVID EN ELLIE?

En los videojuegos de Naughty Dog, de donde se basa la historia de “The Last of Us”, hay escenas similares entre David y Ellie. En ellas, se da a entender que el líder del grupo de Caníbales no tiene un interés paternal en ella, sino más romántico o físico.

Después del estreno del episodio 8, los creadores de la serie, Neil Druckmann y Craig Mazin, profundizaron acerca del tema y todo lo que estaba sucediendo dentro de la cabeza del predicador.

“El concepto que se empieza a formar en su mente es ‘la quiero’. El interés de David en Ellie no es meramente paternal, hay algo más. Él quiere tenerla. Él quiere poseerla. Y pienso que sucede inmediatamente”, explicó Mazín en el podcast oficial de “The Last of Us”.

En el episodio 8 de "The Last of Us", Ellie le apuntó con un rifle a David y James, luego de que se acercaran al venado que había cazado (Foto: HBO)

¿POR QUÉ DAVID ESTÁ TAN INTERESADO EN ELLIE?

El interés de David en Ellie radica en la naturaleza rebelde de la joven y su gran inteligencia. Esto es algo que el pastor nota al instante. El desafío de domarla es algo que lo motiva a conseguir que ella confíe en él, se una al grupo y se someta a él.

“Pienso que él ve a esta niña, que está tan lejos de ser como las personas a las que predica, y se ilumina. Creo que él está intensamente atraído a su fuerza, su poder”, agregó Mazín.

Además, esto está muy relacionado a la propia naturaleza de David, a quien los creadores han descrito como un “narcisista” y “modelo de ‘gaslighter’, manipulador y abusador”.

“Él (David) ha roto a todas las personas a su alrededor. Son como ovejas y aquí él ve a un lobo, tal como él. Ellie es diferente”, hace la analogía Druckmann.

Desde el principio, David se muestra como una persona amable y hace pensar a Ellie que está teniendo el control, pero en realidad él sabe perfectamente cómo tomar ventaja de la situación y se da cuenta de que ella era la niña que viajaba con el hombre que mató a Alec.