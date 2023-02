El quinto episodio de la serie “The Last of Us” ha presentado una de las escenas más brutales de toda la producción y ello se debe gracias a la aparición de un Bloater, personaje de los videojuegos que también forma parte de la sociedad infectada tras la pandemia de los hongos Cordyceps.

La escena en sí de aquel asesinato fue muy gráfica y ha causado impresiones de todo tipo en la audiencia, pero ello pudo ser peor porque los creadores de la serie tenían en mente algo mucho más brutal que pudo haber impresionado mucho más a los fans de la producción, así como a los que disfrutaron del videojuego.

¿CÓMO ES UN BLOATER?

Se podría decir que un Bloater es uno de los infectados más aterradores de todo el juego “The Last Of Us”, así que sería de la misma manera en la serie de HBO que está generando una buena sensación en los televidentes.

Un Bloater es un infectado que ha sobrevivido por muchos años. El virus producido por el hongo Cordyceps ha crecido alrededor de todo el cuerpo, incluyendo todas las extremidades, lo que le da una fuerza tremenda.

Al tener esa poder en todo su cuerpo, el extraño infectado tiene la capacidad de destruir lo que sea con sus simples manos, incluyendo arrancar cabezas humanas de su cuerpo o cualquier otra parte, por lo que los personajes principales deben tener mucho cuidado al encontrarse con uno.

El exoesqueleto que tienen cubriendo todo su cuerpo los hace casi indestructibles. Además de su fuerza, son resistentes a las balas, así que prácticamente no pueden ser dañados.

Así luce un Bloater antes de salir a grabar sus escenas en la serie "The Last of Us" (Foto: HBO)

¿CÓMO DEBIÓ HABER SIDO LA ESCENA DEL ASESINATO DEL BLOATER?

En el episodio 5 de “The Last of US”, aparece un Bloater que, sin piedad alguna, asesina a Perry con sus propias manos, pero no de una forma “normal”, sino con una brutalidad tremenda que fue muy explícita, pues se ve que le arranca la cabeza.

El hecho de que este personaje arranque cabezas no es algo nuevo porque ya se habían visto estas escenas en el videojuego original. Eso quiere decir que la brutalidad del infectado ha sido un fiel reflejo de sus fuentes originales.

Sin embargo, la escena que se vio por HBO no era como se había planeado, ya que se estaba trabajando de una manera mucho más explícita y sangrienta, la cual pudo haber herido la susceptibilidad de más espectadores.

Uno de los cocreadores de la serie, Craig Mazin, reveló hace poco que esa escena de la muerte de Perry sería mucho más gráfica que la vista en las pantallas, pero finalmente se decidieron por que el Bloater solo le arranque la cabeza.

En un inicio se había ideado y trabajado que el infectado matea a dicho personaje cortándolo con sus manos por la cintura. Es decir, el Bloater iba a tomar el cuerpo del personaje y lo jalaría de manera que este se separe en dos.

Finalmente, los creadores optaron por arrancarle la cabeza porque eso era lo más cercano al videojuego y no presentarían una escena tan gráfica.