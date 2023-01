La serie “The Last Of Us”, disponible un capítulo cada domingo en HBO Max, ha acumulado una audiencia increíble con solo un episodio estrenado, así que la producción estadunidense promete muchísimo y podría convertirse en una de las más vistas de este año que recién está comenzando, pero que da muy buenas sensaciones.

“The Last of Us” es una adaptación de un videojuego que lleva el mismo nombre y que vio la luz por primera vez en 2013. La historia de la serie se basa en Joel, quien emprende un viaje por todo Estados Unidos con su hija para que ella sea tratada por un grupo de expertos que podrían salvarla del virus fúngico llamado Cordyceps.

Todo el contexto de la producción televisa se produce en medio de una pandemia muy peligrosa producida por el virus ya antes mencionado. Sin embargo, no se especifica a ciencia cierta cómo fue que esa enfermedad se propagó por todo el mundo, así que existen teorías muy interesantes, aunque una de ellas resalta más que otras y ahora la revisaremos.

Eso sí, hay que dejar en claro que en la historia original de los videojuegos se hace una explicación a cómo se originó todo, pero los creadores del programa no siguieron al pie de la letra ello, habiendo un cambio radical en ese sentido.

"The Last of Us" estrena un capítulo cada domingo (Foto: HBO)

EL ORGIEN DEL VIRUS EN LOS VIDEOJUEGOS

De acuerdo a los videojuegos del mismo nombre, el virus que inicia la pandemia se empieza a propagar de forma masiva en unos cultivos ubicados en América del Sur, aunque tampoco se da mucho detalle. Lo que sí llama la atención es que los productores de la serie hayan decidido irse por otro camino, o al menos eso parece.

¿CÓMO INICIA LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS EN “THE LAST OF US”?

Si bien no se ha especificado la forma en la que inició el virus a propagarse por todo el mundo, el primer capítulo de la serie nos da muchas referencias a tomar en cuenta y elaborar varias teorías que podrían dar en el clavo o quizá no. No obstante, hay una hipótesis que ha sobresalido por encima de otras y tendría mucha lógica en caso de ser cierta.

De acuerdo a una teoría de Reddit recogida por ScreenRant, la propagación del virus fúngico se habría dado a través de la harina y ello se habría provocado en Yakarta, Indonesia, donde se encuentra ubicado el molino más grande todo el mundo, en el que se produce este ingrediente en la cocina de millones de familias.

De acuerdo a esas conjeturas, se muestra varias escenas que le darían razón. Por ejemplo, Sarah menciona que no puede preparar panqueques porque no tienen harina en su dispensa.

Luego, ambos personajes se niegan a comer unas galletas por parte de sus vecinos. ¿Por qué alguien rechazaría ese postre de alguien tan cercano? Sea la razón que hayan tenido, los que prepararon las galletas se las comieron y fueron infectados. ¿Coincidencia?

Existen varias referencias a la harina que, seguramente, no te habrías dado cuenta, pero ahora que lo recuerdas todo tiene sentido y puede que dicha teoría sea cierta, aunque dependerá de los creadores si deciden hablar al respecto o explicar el verdadero origen de la propagación en alguno de los futuros capítulos

CRAIG MAZIN HABLA SOBRE EL BROTE DEL VIRUS

El showrunner de la serie, Craig Mazin, habló sobre el inicio de la serie en HBO Max a través de un podcast de la producción norteamericana. En aquella entrevista dio varios detalles sobre su trabajo y lo que se verá en pantallas, pero también dejó algunas frases que nos dejaron qué pensar.

Y es que aseguró que el primer capítulo de la serie ha sido trabajado para aquellos que están pendientes de todo y que no dejan escapar ningún detalle porque existen varias “migas de pan” a lo largo de todas las escenas.

El directivo de la serie mencionó un pan, el cual se prepara con harina. ¿Se comprueba la teoría?

TRÁILER DE “THE LAST OF US”

Miras el adelanto oficial que preparó HBO Max antes de estrenar “The Last of Us”.