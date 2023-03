Aunque el episodio 7 de “The Last of Us” ha sido criticado en redes sociales por su ritmo lento, lo cierto es que no fue tarea fácil realizarlo. Pese a no tener grandes batallas como en entregas anteriores, hubo escenas que requirieron de un gran trabajo para poder reflejar la magia que estaba viviendo Ellie junto a Riley.

La mayoría del capítulo (1x07), titulado “Left Behind”, consistió en un viaje al pasado del personaje de Bella Ramsey antes de ser mordida por un infectado y descubrir que era inmune.

Durante su estancia en la academia de FEDRA, Ellie la estaba pasando mal pues era una persona muy solitaria y su única amiga se había marchado. Sin embargo, Riley regresa y decide llevarla a un lugar secreto: el centro comercial.

Originalmente, el edificio estaba sellado por temas de seguridad, pero dentro escondía un sinnúmero de tiendas y juegos que eran como magia para una adolescente nacida dentro de la Zona de Cuarentena en la realidad post-apocalíptica.

Antes de continuar, mira aquí el tráiler del episodio 7 de “The Last of Us”.

¿DÓNDE GRABARON LA ESCENA DEL CENTRO COMERCIAL DEL EPISODIO 7?

La escena del centro comercial fue grabada dentro de la ciudad de Calgary, una provincia de Alberta en Canadá. De acuerdo con lo que contaron los creadores de la serie, Craig Mazin y Neil Druckmann, se toparon con un mall que iba a ser demolido por lo que tenían libertad para grabar.

“Tuvimos suerte hasta cierto punto. Hay un centro comercial en Calgary que estaba programado para demolerse. Por un lado fue genial, porque nos dijeron ‘pueden hacer lo que quieran. Pueden romper los pisos, llenar el lugar de lodo y todo”, dijo Mazin al podcast oficial de “The Last of Us”.

No obstante, había un pequeño detalle del lugar que hizo que su trabajo no fuera tan fácil como imaginaban.

“El problema fue que era un centro comercial un poco triste de un solo piso. Solo había una zona donde había una escalera, la cual usamos obviamente, que llevaba a esta sección más alta que daba a la tienda Winners, que es como un Target canadiense. Era muy triste ahí”, agregaron. “Si te parabas en la cima de las escalera y mirabas hacia afuera, solo veías una pared. No había nada, porque no había segundo piso”.

Esta escena en "The Last of Us" fue realizada con pantalla azul y efectos visuales (Foto: HBO)

¿CÓMO SE HIZO LA ESCENA DEL CENTRO COMERCIAL EN “THE LAST OF US”?

Entonces, si con producción de set no lograron darle el efecto mágico que buscaban, ¿cómo hicieron que se vea así? La respuesta es sencilla: efectos visuales. Para la escena en la que Ellie presencia por primera vez el centro comercial, en realidad utilizaron las habilidades de su equipo de efectos especiales para recrear un mall como lo que tenían en mente.

“La escena en la que Ellie entra al centro comercial y se ve todo, eso no fue en el centro comercial, fue en un escenario de sonido donde construimos una barandilla y luego era solo (pantalla) azul. Le dijimos a Alex Wang, nuestro supervisor de efectos visuales, ‘vas a tener que resolverlo’ y él estaba asustado. Esa fue una de las pocas veces que lo vi asustado, porque eso era muy difícil de hacer”, dijo el también creador de “Chernobyl”.

La adecuación para incorporar los efectos visuales también tuvo que realizarse en el set del centro comercial de un piso, donde se hicieron las marcas para agregar el segundo piso imaginario. Para los creadores, todo esto valía la pena, porque no tenía el mismo efecto que unas tiendas cualquiera y quería recrearlo lo más parecido al juego.

“Cuando estábamos en el centro comercial físico, necesitamos pintar una especie de línea azul donde terminaba el primer piso, para decir, desde este punto, vamos a extender el set con efectos visuales”, agregaron.