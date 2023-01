ALERTA DE SPOILERS. El episodio 2 de “The Last of Us” finalizó con la trágica muerte de Tess Servopoulos, la pareja de Joel y una de las contrabandistas más aguerridas. Aunque su paso por la serie de HBO Max fue corto, hay mucho más sobre ella que no se ha mostrado.

En el episodio titulado “Infectados”, Tess se sacrificó para salvar a Ellie y a Joel de una horda de zombis, así como porque ella había sido mordida por un Chasqueador. Esta escena fue muy potente, no solo por el perturbador beso filamentoso, sino también debido a que ella era una de las pocas personas importantes para el protagonista.

La historia del apocalipsis zombi por la propagación del hongo Cordyceps ha sido obtenida del famoso videojuego homónimo creado por Naughty Dog. Incluso si lo has jugado y conoces todos los eventos que se desarrollan, hay algo que no conoces sobre Tess y su pasado.

Antes de continuar, mira aquí el tráiler del capítulo 2 de “The Last of Us”.

¿CUÁL ES EL PASADO OCULTO DE TESS DE “THE LAST OF US?

Hace poco, los creadores de “The Last of Us” han revelado información respecto al pasado de Tess Servopoulos, la cual no se ha mostrado en la serie ni en los videojuegos de Naughty Dog.

Antes de rehacer su vida en la Zona de Cuarentena de Boston junto a Joel como una contrabandista, Tess tuvo una familia. Sin embargo, su esposo e hijo fueron infectados luego de la propagación del hongo. Así lo contaron Craig Mazin y Neil Druckmann en el podcast oficial de “The Last of Us” donde discutieron el episodio 2.

El personaje se vio obligada a matar a su esposo, pero al tener que enfrentar a su pequeño, no tuvo las fuerzas para eliminarlo. Por ello, decidió encerrarlo en el sótano, donde “en teoría seguiría y se ha convertido en un Chasqueador”.

“Escribimos una historia de trasfondo de Tess, que nunca filmamos. Tess tuvo un hijo. Tuvo un esposo y un hijo, quienes fueron infectados y ella tuvo que matarlos. Mató a su esposo, pero no pudo matar a su hijo. No podía hacerlo, así que lo encerró en el sótano”, explicaron en el programa conducido por Troy Baker.

Anna Torv interpretó a Tess Servopoulos en los primeros dos episodios de "The Last of Us" (Foto: HBO)

Ambos confesaron que pensaron en cómo grabar la escena, pero se dieron cuenta que no cabía muy bien en lo que habían planteado para el episodio. Dado que Neil Druckmann es el creador del videojuego, lo más probable es que esto se vuelva canon.

“Teníamos una idea de que la cámara iba a empujar en esta puerta y que habían golpes que venían del sótano. Cortaríamos y luego Tess contaría la historia de cómo no pudo matar a su hijo. No cabía, pero fue divertido pensar en ello”, agregaron.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL HECHO DE QUE TESS HAYA TENIDO UN HIJO?

Los creadores de la serie mencionaron el pasado de Tess para explicar el desarrollo del personaje en el episodio 2 de “The Last of Us” y lo que la diferenciaba de Joel. Explicaron que al inicio del capítulo, cuando Ellie muestra que la mordida no ha evolucionado, la contrabandista empezó a tener esperanza de que la pesadilla que habían estado viviendo podía acabar.

Incluso cuando ella aparentaba simplemente entregarla para obtener la batería que ellos buscaban, en realidad se trataba de una especie de manipulación, porque sabía que eso era lo que Joel necesitaba escuchar para seguir adelante.

En contraste, el personaje de Pedro Pascal se mostraba reacio a creer que las cosas podían mejorar, pues él ya había perdido a su hija. Aunque no iba a disfrutar asesinar a Ellie, si era necesario lo haría. Algo que Tess nunca podría realizar.